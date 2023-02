Ingredienti per 10 persone

Per il salmone

800 g salmone fresco

130 g sale fino marino

70 g zucchero semolato

50 g erba cipollina

50 g timo limone

q.b. olio evo



Per la gelatina

500 g purea di lamponi Unilever

30 g gelificante elastic sosa

q.b. sale



Per la spuma e insalatina di mela verde

8 grosse mele verdi

1 limone

9 g gelatina in fogli

40 g foglie di spinaci

5 g xantana

2 g wasabi

2 cariche di sifone per panna

q.b. sale



Per completare

40 g lamponi disidratati oppure:

100 g lamponi freschi

q.b. germogli di pomodoro

Trancetto di salmone scottato e savararin di gelatina ai lamponi, alle erbe e mela verde

Preparazione

1. Porzionare il filetto di salmone e realizzare dei tranci delle dimensioni desiderate. condire con sale bilanciato (9g x l<g di prodotto) e scottare dalla parte della pelle cuocendo per meta il pesce, quindi passare la parte opposta in un trito di erbe. Questa parte sarà successivamente ricoperta dalla gelatina.





2. Portare a bollore e cospargere su una placca di acciaio a bordi bassi e lasciare agire il gelificante.



3. Con un estrattore ricavare 300 g di succo di mela verde (circa 4 mele), il succo delle foglie di spinacio e il succo di limone. A parte ottenere da 2 mele 200 g di purea aggiungendo un po' succo di limone per evitare l'ossidazione, un pizzico di sale e wasabi. Sciogliere la gelatina in poca acqua e unirla al succo frullando velocemente, unire la polpa e legare con la xantana. Passare il tutto a colino e riempire un sifone da 1/2 lt con 2 cariche N20.



Lasciare riposare per12 ore a +2-4 °C. Tagliare a parte le restanti mele a lamelle molto sottili e metterle in ammollo in acqua, ghiaccio e succo di limone (sarà l'insalatina per il letto del piatto).

