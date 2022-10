INGREDIENTI PER 10 PERSONE

PER LE TRIGLIE

10 triglie rosse di scoglio 200g

q.b. olio vegetale

q.b. rosmarino fresco

Triglia farcita di stoccafisso con salsa alla livornese

500 g di baccalà dissalato cipolle bianche2 patate bianche2 spicchi di aglio1 foglia di alloro200 g di prosecco200 g di vino bianco500 g latte500 g panna frescaq.b. olio di semi1000 g di scarti di pesce e pesce da zuppa50 g di concentrato di pomodoro 200 g pomodorino datteri no fresco2 cipolle bionde2 coste di sedano1 spicchio d’ aglio 1 finocchio1 stecca di lemon grass100 g zenzero fresco0,5 g di zafferanoq.b. peperoncino frescoq.b. gambi di prezzemoloq.b. semi di finocchioq.b. polvere di curcumaq.b. semi di coriandolo200 g di vino bianco200 g di ceci secchi0,5 g di zafferano1 cipolla biondaq.b. parure di verduraq.b. olio profumato al rosmarino50 favette fresche2 blister di germogli di piselloSquamare accuratamente le triglie e togliere le interiora, lavare accuratamente il sangue e asciugarle.Tagliare la coda con un colpo netto del coltello.Sfilettare le triglie e spinarle e con un coltello ben affilato incidere la polpa in modo da ottenere una tasca all’interno della polpa, farcirla di baccalà mantecato e quindi conservare in frigorifero.Aver cura di conservare tutte le lische e le teste di pesce per la salsa.Aromatizzare l’olio con il rosmarino.Tagliare le cipolle a julienne molto fine e stufarle in una casseruola dai bordi bassi con olio evo la foglia di alloro e gli spicchi di aglio, aggiungere le patate sbucciate e tagliate a fette sottili quindi cuocere a fuoco dolce per una decina di minuti.Aggiungere il baccalà e alzare la fiamma, sfumare con il vino bianco e ridurre a zero, aggiungere il latte e la panna e abbassare la fiamma, portare a cottura e ridurre quasi a zero il liquido.Spostare il baccalà in planetaria con la foglia montare aggiungendo olio a filo.Aggiustare di sale e pepe e ritirare in una poche a duille in frigorifero fino al momento del servizio.





PER LA PUREA DI CECI E ZAFFERANO

Lasciare i ceci in ammollo dalla sera prima, quindi portarli sul fuoco con abbondante acqua fredda pepe in grani e una foglia di alloro.

Farli partire da acqua fredda non salata e salare solo a tre quarti di cottura aggiungendo qualche parure di carote sedano e cipolla, quindi raffreddare nella loro acqua.

Tagliare la cipolla a julienne e stufarla in una casseruola a bordi bassi con la polvere di zafferano aggiungere i ceci e poca della loro acqua di cottura, frullare tutto mantenendo una consistenza soda, aggiustare di sale e pepe e olio al rosmarino raffreddare e conservare in frigorifero.



PER LA SALSA LIVORNESE

In una casseruola preparare un fondo con sedano carota cipolla zenzero finocchio lemongrass aglio e le varie spezie, quindi stufare tutto molto dolcemente per almeno 15 minuti, aggiungere le lische e gli scarti del pesce e alzare la fiamma, aggiungere il concentrato di pomodoro e sfumare con il vino bianco, ridurre a zero e aggiungere i pomodorini.

Coprire tutto con il ghiaccio e lasciare portare dolcemente a bollore, bloccare dopo 40 minuti e passare tutto al tritaverdure, quindi ridurre molto dolcemente, aggiustare di gusto e raffreddare.



PER LE FAVE

Sgusciare le favette e sbianchirle in acqua bollente salata bloccandone la cottura in acqua e ghiaccio.

Pulire tutte le favette dalla loro buccia e conservarle in frigorifero.



FINITURA E PRESENTAZIONE

Al momento del servizio tirare fuori le triglie dal frigorifero e appoggiarle su di una teglia forata, quindi irrorarle con il dell’olio a punto di fumo in modo da bloccare il colore delle triglie e iniziare la cottura, portare il pesce sotto la salamandra per finire la cottura molto dolcemente.

Riscaldare la purea di ceci e la zuppa di pesce alla livornese, aggiustandola di gusto con burro e succo di limone.

In un piatto piano appoggiare i filetti di triglia uno sopra l’altro sulla destra del piatto, leggermente spostato sulle destra e appoggiare una quenelle leggermente schiacciata di purea di ceci che servirà a tenere in piedi la coda di triglia.

Appoggiare qualche fava in giro nel piatto condita con olio e sale e qualche germoglio di pisello.

Salsare abbondantemente e servire



