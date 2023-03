Ecco la ricetta di Francesco Memoli, quarta classificata: "Riso e sorriso, tiella alla barese"



Ingredienti per 4 persone:

280 g riso carnaroli

q.b. olio evo

q.b. acqua di governo delle cozze nere

150 g crema di patata

q.b. fumetto di pesce

1 spicchio aglio

50 ml vino bianco

20 g burro

20 g Pecorino Romano Dop

300 g spuma di cozze

100 ml dressing al pomodoro ciliegino

100 ml clorofilla di prezzemolo

100 g crema al Pecorino Romano Dop

100 g polvere di cipolla bianca bruciata

6 pz cialda di patata

q.b. foglie di finocchietto marino

Riso e sorriso, tiella alla barese

CO 2

100 g pomodoro ciliegino200 ml acquaq.b. sale fino: pulire i pomodorini dal loro picciolo, lavarli e sbollentarli in acqua salata per due minuti. Scolare i pomodorini e passarli al thermomix, filtrare ad un passino con maglia fine, ottenendo una salsa ben omogenea.75 g panna liquida25 g Pecorino Romano Dop : portare ad ebollizione con fuoco moderato, la panna assieme al pecorino Romano Dop. Passarlo ad un colino cinese.100 g foglie di prezzemolo20 ml acqua: sfogliare il prezzemolo, lavarlo e sbollentarlo in acqua. Frullarlo al thermomix e filtrarlo ad un passino con maglia fine.100 g cozze nere1 spicchio d’aglio50 g acqua di governo delle cozze nere100 g panna liquida50 g albume d’ uovo40 g olio olio evo1 pizzico sale fino1 pizzico pepe bianco2 ricariche: spiluccare le cozze, tenendo da parte qualche cozza per la decorazione del piatto, quindi cuocerle in padella con 1 spicchio d’ aglio fino a che non si saranno aperte del tutto. Ottenere quindi il frutto al netto delle cozze, privarle della parte nera e frullare con un mixer aggiungendo la loro acqua di governo ben filtrata e tutto il resto degli ingredienti. Passare il tutto ad un colino cinese e riempire il sifone, caricandolo con 2 ricariche di anidride carbonica. Mettere in frigo.200 g cipolla bianca: pulire la cipolla ed affettarla in modo da ottenere un taglio cilindrico spesso 1 centimetro. Riscaldare una padella teflonata e dorare la cipolla fino a renderla quasi bruciata. Posizionare la cipolla in un essiccatore a 50 °C per 24 ore. Una volta essiccata la cipolla, polverizzarla in un termo mix.200 g patata1 scalogno400 g acquaq.b. sale fino: pulire e mondare le patate il più sottile possibile e farle rosolare in un pentolino assieme allo scalogno, dopodiché, aggiungere l’acqua e lasciar cuocere fino a cottura. Aggiustare di sale e frullare in un thermomix.50 g farina 0050 g patata bollita50 g albume50 g Pecorino Romano Dop 25 g burro5 g nero di seppia: mettere tutti gli ingredienti in un thermomix e frullarli fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Stendere l’impasto su di un silpat da forno con l’aiuto di una spatolina ed uno stencil che abbia una forma simile al guscio della cozza. Cuocere in forno a 200 °C per 8-10 minuti.Tostare il riso in un pentolino per due minuti con olio evo e successivamente, sfumarlo con del vino bianco lasciandolo evaporare del tutto, aggiungere l’acqua di governo delle cozze precedentemente tenuta da parte e di conseguenza il fumetto di pesce. Portare il riso a quindici minuti totali di cottura ed aggiungere la crema di patata, continuare la cottura per altri 3 minuti, aggiungendo del liquido qualora servisse. Togliere il riso dal fuoco e lasciarlo riposare per due minuti. Mantecarlo a questo punto con olio all’ aglio, burro freddo e Pecorino Romano Dop.Disporre nel centro del piatto di portata, il risotto. Nappare a fantasia il riso, con il dressing al pomodoro, la clorofilla del prezzemolo ed il dressing al pecorino. Quindi, coprire il risotto con la spuma di cozze, precedentemente tenuta a bagnomaria ad una temperatura di 60°C. Spolverare a questo punto il risotto, con la cipolla polverizzata ed ultimare il piatto con le micro-green di finocchio marino e le chips di cozze croccanti, che in precedenza avremmo assemblato, posizionando appunto la cozza tra le due cialde di patata, riproducendo così delle vere e proprie conchiglie. Buon appetito.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.