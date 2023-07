Cacio e pepe di lago

Ingredienti per 10 porzioni



700 g spaghettoni Felicetti

60 g burro aromatizzato al Missultin

400 g latte aromatizzato al Missultin

5 g pepe nero in grani

30 g polvere di missultin

Ingredienti per il burro al Missultin:

100 g burro d’alpe

50 g Missultin



Ingredienti per il latte al Missultin:

1.5 lt latte intero

300 g Missultini



Ingredienti per la polvere di Missultin:

200 g Missulin



Preparazioni



Per il Burro aromatizzato:

Mettere sottovuoto i 2 ingredienti e mantenere in infusione a 80ºc per 1,5 ore in forno a vapore.

Filtrare e stoccare in frigorifero a +4ºC



Per il latte al Missultin:

Ammollare i missultin nel latte a freddo, portare a bollore e mantenere per circa 10 min. Lasciare in infusione per 30 min lontano dal fuoco.

Filtrare e ridurre di 1/3



Per la polvere di missultin:

Spanciare il missultin e rimuovere la testa e la lisca centrale. Tagliare il pesce a pezzettini e farlo asciugare all’aria per 1 giorno.



Finitura e presentazione:

Cucinare la pasta in abbondante acqua salata (10g sale, 100g pasta, 1000g acqua) per alcuni minuti

In una padella scalare il latte aromatizzato e una parte di burro aromatizzato.

Aggiungere la pasta e finire la cottura in padella con la salsa.

A cottura aggiungere il restante burro ed emulsionare, aggiungere un pizzico di acqua non salata se necessita.

Al centro del piatto grattugiare pepe nero fresco al mulinello, poi adagiarvici sopra il nido di pasta. Finire con una spolverata di polvere di missultin.

