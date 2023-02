Ingredienti per 10 persone

Per il riso

800 g riso precotto vialone nano serie Express Surgital

0,2 g pistilli di zafferano

100 g brodo vegetale polvere Unilever

100 g burro

250 g Grana Padano Dop



Per il cuore di baccalà e torna d'alpeggio

300 g baccalà

300 g patate

150 ml vino bianco 500 g latte

50 g porro

100 g torna d'alpeggio

2 g pepe Sichuan

30 g timo

200 g olio evo

q.b. sale



Per la crema di pinoli

70 g pinoli

50 g mandorle senza pelle

250 g panna fresca

4 g amido di mais

1 g aglio

Cilindro di riso precotto mantecato allo zafferano con cuore di mousse di baccalà

Preparazione

1. Cuocere il riso da -18°C con il brodo bollente come un normale risotto, aggiungere lo zafferano a metà cottura ed infine mantecare con grana padano e burro, stendere su una gastronorm ed abbattere in positivo.



2. Assicurarsi che il baccalà sia dissalato, altrimenti lasciarlo in ammollo con acqua fredda fino al giusto punto di sale. Soffriggere il porro delicatamente e aggiungere il pesce senza la pelle, le patate a fette sottili e il timo. Sfumare con del buon vino bianco. Bagnare con il latte e lasciar cuocere a fuoco basso con coperchio rimestando spesso fino a raggiungere una massa corposa e morbida. Montare il tutto in planetaria a foglia con olio d'oliva Evo. Una volta freddato il composto aggiungere la torna d'alpeggio a cubetti regolari.

3. Tostare la frutta secca in forno a 150°C per 7-8 minuti. Portare la panna e l'amido di mais 60°C, frullare ad alta velocità con la frutta secca tostata aggiungendo poco per volta l'aglio (in base all'intensità di quest'ultimo può servirne meno del previsto}, cuocere a 90°C per 10 minuti, regolare di sale ed abbattere in positivo.



4. Formare il riso in stampi cilindrici inserendo all'interno la farcia di baccalà e torna d'alpeggio. Sformare e spennellare con 50 g di burro fuso e 100 g di grana padano, per gratinare in forno prima del servizio.



Composizione del piatto: disporre i tortini in piatti da portata sulla crema di pinoli servita a specchio.

