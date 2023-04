Gnocco, lumache, pioppini e artemisia

Ingredienti (per 4 persone)

per le lumache:

1 scalogno

1 bicchiere vino bianco

20 lumache sgusciate prelessate

1 spicchio aglio

30 g prezzemolo

Burro



Impasto per gnocchi:

300 g di patate lessate e schiacciate

60 g farina 00

40 g semola di grano duro

1 rosso d’uovo

Noce moscata

Sale



Per la salsa:

100 g di panna ridotta

50 g di prezzemolo

2 spicchi d’aglio

Sale q.b

Lo gnocco ripieno di lumache su salsa verde con funghi pioppini e artemisia

80 funghi pioppini (precedentemente saltati in padella con un pochino di burro e sale)10 foglioline di artemisiatritare lo scalogno, farlo soffriggere con il burro (100 g) aggiungere le lumache, sfumare con il vino bianco, aggiungere acqua fino a completa copertura, salare e lasciare cuocere all’incirca due ore fino a cottura ultimata. Una volta pronte toglierle dal fuoco e abbatterle in abbattitore a 0 gradi. Tritarle grossolanamente e formare in appositi stampini dei pezzetti di lumaca con il condimento ottenuto, abbattere a -18 gradi. (questa sarà la farcia degli gnocchi)Cuocere le patate in acqua con la pelle, pelarle e passarle al passapatate, disponetevi sopra la farina , la semola, il rosso d’uovo, il sale e la noce moscata. Impastare il tutto, tirare con il mattarello dello spessore mezzo cm, tagliate la pasta del diametro di 6 cm per lato, ponetevi al centro il ripieno di lumache e formate lo gnocco dandogli la forma di una piccola sfera, cuocere per 5 minuti in acqua salata, scolarli e farli ripassare in una padella antiaderente con poco burro fino a che entrambi i lati siano ben dorati.Sbianchire l’aglio con partenza a freddo nel latte. Frullare nel termomix il prezzemolo sbianchito e raffreddato assieme all’aglio e salare.Disporre la salsa ottenuta a specchio sul piatto, adagiarvi gli gnocchi, sopra i funghi pioppini, le foglioline di artemisia.

