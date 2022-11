Ingredienti (per 4 persone):

5 fichi d’India rossi

brodo vegetale qb

240 g riso Carnaroli

50 g burro

1 spicchio di aglio

1 foglia di alloro

50 g Parmigiano Reggiano Dop

100 g straccetti di maialino



Per la fonduta di “Piacintinu Ennese”

160 g di pecorino “Piacintinu Ennese”

120 ml di latte

noce moscata



Lasciare riposare per una notte il formaggio tagliato a pezzi nel latte, dopo 24 ore porre tutto su una bastardella e mettere a bagnomaria finchè il formaggio non si fonda, rifinire con un pizzico di noce moscata e passa a chinoise.

Risotto ai fichi d'india con straccetti di maialino nero degli Iblei e fonduta di Piacintinu ennese

: lasciare tostare il riso con aglio e foglia di alloro in un pentolino, quando ben caldo sfumiamo con la prima mandata di brodo, lasciando cuocere a fuoco dolce, a metà cottura unisci parte degli straccetti di maialino, e continuare a far cuocere aggiungendo brodo.Arrivati a cottura allontanarsi dal fuoco, aggiungere il burro e parmigiano e mantecare.Su di un piatto piano porre 2 cucchiai di risotto, finire con la fonduta di Piacintinu Ennese e con il rimanente di straccetti di maialino e un filo di olio evo.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.