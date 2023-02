Ingredienti per 10 persone

Per il soffice di pane

500 g Pangrattato senza glutine Nt Food

300 g Parmigiano Reggiano Dop

200 g ricotta di pecora

3 g zenzero

1 limone verdello

3 uova

q.b. sale, pepe, cerfoglio



Per la zuppetta di scorfano

1 kg lische e carcasse di scorfano

200 g mirepoix

300 g filetti di scorfano

200 g carote e sedano a brunoise

30 pz uova di quaglia

Soffice di pane e ricotta, zuppetta di scorfano, uovo di quaglia e ortaggi

1. Impastare il pangrattato con le uova intere. il Parmigiano la buccia di limone grattugiata e lo zenzero grattugiato, sale e pepe. Formare palline da 30 g e stenderle con la pellicola. Mettervi al centro la ricotta e 2 foglie di cerfoglio e chiudere a sfera. Cuocere in acqua per 4minuti.





2. Fare un brodo di scorfano, filtrare e restringere.

Cucinare le uova di quaglia poché. preparare 200 g di carote e sedano a brunoise. 300 g di filetti di scorfano in piccoli cubetti e rosolarli in padella.



Composizione del piatto: riscaldare i soffici di pane e ricotta, adagiarli in un piatto col fondo stretto: aggiungere i cubetti di scorfano. le uova poché. gli ortaggi a bronoise e infine il brodo caldo con qualche foglia di cerfoglio.

