Ingredienti per 10 persone

Spaghetti all'acqua di mare

400 g Spaghetto NS Barilla Selezione Oro Chef

4 stecche di lemongrass

2 acqua di mare

q.b. 7 pepi macinati (pepe lungo del Bengala, pepe Sarawak, pepe Sansho, pepe Sichuan, pepe Garofanato, pepe bianco, pepe nero)

30 ml olio al mandarino

10 g polvere di gambero rosso



Salsa all'astice

1 kg teste di astice

500 g pomodori datterini

100 g scalogno

so ml olio evo

q.b. sale



Astice in bouillon

3 code di astice

2 l acqua

100 g sedano

1 limone

SO g scalogno

100 g carota

q.b sale



Per decorare

q.b. fiori eduli

q.b. erbe aromatiche

q.b. polvere di gambero rosso





Spaghetti all'acqua di mare con astice in court bouillon e olio al mandarino

Cuocere gli spaghetti in acqua e lemongrass per circa 6 minuti. Dopo la cottura raffreddare in acqua di mare e lasciarli riposare per altri 15 minuti. Successivamente scolate bene gli spaghetti e condirli con 7 pepi creoli, olio al mandarino e polvere di gambero rosso.Rosolare lo scalogno in olio, aggiungere le teste di astice e i pomodori tagliati in quattro. Cuocere per 30 minuti, frullare il tutto e passare allo chinoise. Bilanciare di sapidità.Cuocere le code di astice pochè nel bouillon ottenuto con il resto degli ingredienti, per circa 8 minuti. Raffreddare in acqua e ghiaccio, dopodiché decorticarla e ottenere delle fettine sottili da adagiare sugli spaghetti.Utilizzare i fiori eduli e erbe aromatiche per decorare, insieme alla polvere di gambero rosso.Disporre gli spaghetti nel piatto, ed adagiarvi sopra le fettine di astice, la salsa all'astice, la polvere di gambero rosso, olio al mandarino e le erbe.

