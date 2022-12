Ingredienti (per 4 persone):

240 g spaghetti al nero Felicetti

250 g datterino giallo

½ cipolla rossa di Tropea Igp

olio extravergine

100 g cagliata di caciocavallo

½ cipollotto di Tropea Igp

50 g latte

300 g vongole veraci

4 fogli di obulato

basilico

Parmigiano Reggiano 30 mesi

Spaghetto al nero, vongole e cipolla rossa di Tropea Igp

Procedimento

Mettere in un sottovuoto la cagliata di caciocavallo con il latte e un pizzico di acido citrico e mezza cipolla rossa di Tropea igp. Riporre il sacchetto in forno a vapore per circa 4 ore a 30°C. Frullare e aggiungere del pepe nero. Soffriggere in una padella La cipolla con olio e basilico, aggiungere i pomodorini e successivamente le vongole che andremo poi a privare del guscio. Cuocere la pasta e portarla in mantecatura con Parmigiano 30 mesi. Impiattare versando sulla pasta la salsa di caciocavallo e cipolla poggiare sopra il foglio di obulato.

