Spaghetto con cernia, pesca e Gin Mare

Un primo piatto di pasta fresco e mediterraneo ideale da gustare con il caldo, ecco la ricetta di Fabio Armanno, cuoco membro di Euro-Toques Italia.



Ingredienti per 4 persone:

320 g spaghetto quadrato Pastificio Liguori



Per il brodo di pesce

1 costa di sedano

2 cipolle bianche di media grandezza

1\2 finocchio

timo

scarti di cernia q.b.

Acqua q.b.



Per la salsa

200 g di polpa di cernia

160 g pesca noce

200 ml Gin Mare

1 mazzetto di menta

150 ml olio evo

2 spicchi di aglio rosso di Nubia

1 scalogno

sale e pepe q.b.

Procedimento

In una padella rosolare l'aglio intero e i gambi di menta, fare insaporire l'olio e toglierli. Aggiungere lo scalogno tritato e la noce pesca, la cernia a tocchetti e sfumare con il gin. Lasciare evaporare, aggiungere il brodo e ridurre. Versare il restante gin. Scolare gli spaghetti al dente e terminare la cottura in padella aggiungendo un filo d'olio, pepe fresco e menta. Impiattare guarnendo con foglioline di menta.



Bevanda consigliata

Gin tonic con lo stesso Gin previsto nella ricetta ed aromatizzato alla menta.

