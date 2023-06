Spaghetto noci, porro e cannolicchi

Spaghetto noci, porro, cannolicchi, chimichurri d’ortica, sommacco e foglie di cappero

Spaghetto noci, porro, cannolicchi, chimichurri d’ortica, sommacco e foglie di cappero.

Il ristorante Il Cappero (all'interno del Therasia Resort Sea & Spa di Vulcanello), dopo un importante restyling, stupisce quest’anno anche a pranzo, con un’inedita offerta che rende dinamica l’esperienza gourmet, come in un vero viaggio: due terrazze, entrambe con vista mozzafiato a picco sul mare, dettano le tappe del gusto. Si parte sulla prima terrazza con l’amouse bouche, per proseguire sulla seconda terrazza dove il percorso dello Chef invade i sensi, come la vista sulle Eolie. La filosofia di cucina dell’executive Chef Giuseppe Biuso propone inconfondibili sapori e profumi che sollecitano il palato senza limiti territoriali, spaziando tra i sapori della cucina mediterranea a quelli sud americani, asiatici e mediorientali, mantenendo però sempre l’obiettivo di valorizzare la materia prima del territorio, soprattutto le preziose risorse che l’isola di Vulcano gli dona come ad esempio i prodotti caseari, fiori ed erbe spontanee che crescono alle pendici del vulcano.



Ingredienti:

• 240 g spaghetti

• 10 g sommacco

• 60 g cannolicchi puliti



Salsa porro e noci:

• 480 g porro stufato

• 252 g noci sbollentate e sbucciate

• 115 g Parmigiano Reggiano

• 300 g latte

• 200 g di pane



Chimichurri di ortica:

• 130 g foglie di ortiche tritate

• 15 g foglie di prezzemolo

• 80 g olio d’oliva

• 6 g sale

• 8 g tabasco verde

• 1 spicchio d’aglio senz’anima

Procedimeto

Per il chimichurri: tritiamo l’ortica, l’amalgamiamo con gli altri ingredienti ed infine uniamo l’olio.

Per la salsa porro e noci: ammolliamo il pane nel latte e lo uniamo a tutti gli ingredienti nel mixer. Frulliamo fino a rendere la salsa liscia e setacciamo.

Per la finitura: cuociamo gli spaghetti, li mantechiamo con la salsa noci e porro e facciamo un nido, a parte condiamo i cannolicchi con il chimichurri e li inseriamo all’interno del nido di spaghetti, completiamo con la polvere di sommacco e le foglie di cappero a julienne.

