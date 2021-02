Le ricette di Isabella Potì e Cinzia Ferro per celebrare la festa della donna

Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 06:31

’8 marzo si avvicina e il format “” targatosi lega alla ricorrenza in modo raffinato e creativo, celebrando laattraverso l’estro di due protagoniste d’eccezione: la pastry chefe la bartender(vincitrice per ben due volte, nel 2013 e nel 2019, del sondaggio “Personaggio dell’anno - Premio Italia a Tavola”). Le proposte sono il “” firmato da Isabella Potì e il cocktail “” ideato da Cinzia Ferro, che formano una combinazione concettualmente ricercata e ricca di sfumature.«Sono convinta che sempre più ci dovremmo spingere ad abbinare ottimi cocktail ai dessert - afferma- personalmente, lo faccio spesso nella mia cucina: un’alternativa al classico vino dolce o passito». E sul suo Soufflé Pistacchio e Amarena Fabbri aggiunge: «Ho utilizzato, nella versione senza coloranti: Amarena qui conferma la sua intensità e ne amo la consistenza. Pistacchio Bollo Oro, poi, è una pasta eccezionalmente liscia e dal gusto extra-intenso».Anche Cinzia Ferro sottolinea gli aspetti positivi dell’iniziativa: «Ogniè stimolante. Le similitudini con il beverage sono moltissime: c’è tanto su cui lavorare e da inventare. Inoltre, credo che il confronto tra professionisti sia sempre vincente, costruttivo ed istruttivo. Con Isabella, poi, c’è stata immediata sintonia, sia per gusto che immagine delle rispettive preparazioni».Stessa impressione per Isabella, che sottolinea come sia «stimolante confrontarsi con professionisti come Cinzia, trovando anche punti in comune». Un commento sull’abbinamento? «tra il mio dolce e il suo cocktail. La nota bitter del drink e quella acidula dell’Amarena nel mio dessert sono in simbiosi. Il tutto in un abbinamento che adoro: Amarena e pistacchio, dove quest’ultimo funge da elemento avvolgente». «In una parola direi:- aggiunge Cinzia - ogni elemento ne completa un altro, sposandosi perfettamente».«Per questo cocktail ho scelto abbinamenti non comuni - chiosa infine Cinzia - rosa, pistacchio, bitter... Ma è proprio qui che sta la magia del mio lavoro: una sfida alla ricerca dell’alchimia giusta che si ottiene solo con ottimi prodotti. Scegliere Fabbri 1905 è per me quasi scontato. Ho la garanzia di lavorare con sapori naturali, ma anche certezza del risultato grazie al know how dell’azienda e alla garanzia di».Due ricette in perfetta simbiosi, quindi, proposte da due professioniste che portano con sé una storia di talento e successo.Già volto noto e nientemeno che menzionata dalla lista Forbes 2017 tra gli under 30 più influenti,ha iniziato la sua formazione a Londra, presso Claude Bosi, per poi spostarsi in Spagna presso Martin Berasategui e Paco Torreblanca. Attualmente è alla guida, insieme a Floriano Pellegrino, del Bros’ di Lecce, ristorante di avanguardia punto di riferimento per l’alta ristorazione . Giovanissima ma già affermata, la pastry chef è ad oggi considerata una delle dieci donne più influenti della cucina italiana.- titolare dell’Estremadura Café di Verbania, vero e proprio perno della mixability italiana - è una delle più gettonate bartender e bar manager del nostro Paese, consulente e brand ambassador per numerose aziende. Diversi i riconoscimenti ottenuti in importanti competizioni, dal titolo di Lady Amarena alla prima edizione, nel 2015, della competition internazionale al femminile di Fabbri 1905, fino al già ricordato titolo di “Personaggio dell’anno - Premio Italia a Tavola” nel 2013 e nel 2019 RICETTE: