Champagne Comte de Montaigne con i menu Umami di Marco Fossati

Cappellacci di aragosta e tartufo nero con Comte de Montaigne Blanc de Blancs

Menu del Comte

Menu del Bon Vivre

Gli abbinamenti sono stati realizzati dal ristorante a' riccione terrazza12 di Milano

Menu Assemblage

menu Umami sono ispirati alla filosofia giapponese che armonizza gusti in apparente contrasto per esaltare il sapore in modo creativo e sorprendente. Equilibrio che caratterizza anche il processo di assemblage dello, il ristorante rooftop con lounge bar che domina il Brian&Barry Building nel centro di Milano. Membro dell'esclusivo Club dei "Cavalieri del Comte" presenta i. In abbinamento il. Gli ingredienti “segreti”: 50 ml di Italicus Rosolio al Bergamotto, 25 ml di the ai fiori, top die fiori edibili come guarnizione. Versare in una flûte Italicus Rosolio al Bergamotto e il the ai fiori. Infine, versare lo Champagne Brut e guarnire con fiori edibili. Con i suoi aromi ricchi e fruttati, il Brut Grande Réserve è il vero cuore di questo drink, al quale conferisce freschezza e persistente lunghezza. Il suo gusto fruttato e persistente si sposa a profumi di frutta bianca, come mela, pera e pesca, che esaltano le note floreali del cocktail. L’effetto Umami: la nota dolce della mozzarella trova il giusto equilibrio nel sentore leggermente amaro del Bergamotto. E ancora: la dolcezza dello scampo crudo viene esaltata dagli aromi ricchi e fruttati del brut. Infine, l'agrodolce della cipolla esalta gli aromi del thè.prodotto esclusivamente con uve a bacca bianca, che esalta la raffinatezza dello Chardonnay con gusto leggero, delicato e molto elegante. Gli ingredienti: 45 ml di St. Germain, 30 ml di Farmily, due o tre gocce di liquore alla camomilla, quattro gocce di Angostura, top di Champagne Comte de Montaigne Blanc de Blancs Grande Réserve. Dopo aver aggiunto, in sequenza, il liquore St. Germain e il liquore Farmily, proseguire con l’Angostura e il liquore alla camomilla. Dopo aver inserito qualche cubetto di ghiaccio, completare colmando con lo Champagne Blanc de Blancs. L’effetto Umami: la sapidità del pecorino si sposa alla perfezione nell’abbinamento inedito con la camomilla. La dolcezza delle fave sfuma l’amaro del liquore Farmily, mentre il dolce del St. Germain stempera l’acidità del gel di lime. Le note agrumate e floreali del Blanc de Blancs esaltano la dolcezza delle capesante.. In questo terzo menu il, espressione dello Chardonnay al suo apogeo, è il protagonista della degustazione al calice. Intensamente fruttato, minerale ed elegante, si fa ricordare per i suoi aromi agrumati, di frutta esotica e fiori bianchi. L’effetto Umami: gli aromi al primo sentore sono gli agrumi, la frutta esotica e i fiori bianchi. A contatto con l’aria si esaltano i profumi burrosi del Blanc de Blancs e regalano un equilibrio sottile tra rotondità e morbidezza in apparente contrasto del menu.Per informazioni: www.comtedemontaigne.com