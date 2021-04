Riccardo Cilia e Cantina Ramaddini insieme per l’abbinamento perfetto per Pasqua

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 11:14

Q

L’agnello di Riccardo Cilia

Agnello: classico per Pasqua

Elegante e armonioso l’abbinamento

Note Nere biologico, da Cabernet Franc in purezza

Produzione in 5mila bottiglie

uando tutto ripartirà, il “gusto”, anche e soprattutto quello enogastronomico, sarà uno dei pilastri su cui rifondare tutto. Su di esso risorgeranno le giornate spensierate e le serate trascorse tra amici, brindando in piacevole compagnia. Intanto, questo stesso gusto lo possiamo vivere in occasione delleCome ha fatto il giovane e già esperto, di Comiso, nel ragusano, dove da anni gestisce il ristorante di famiglia “Il tocco d’oro”, che ha preparato la, cantina gestita dall’imprenditore Carlo Scollo, ubicata coi suoi vigneti nel territorio di Marzamemi, nel siracusano.Ne è venuto fuori un ottimo e gustoso spunto per l’imminente pranzo di Pasqua. Con il suo piatto Agnello con piselli novelli, cipollotto glassato e cialda di pane soffiata , infatti, lo chef Cilia ha volutoa tipica delle feste pasquali, con cui si sposa benissimo il«Ho pensato a una versione attuale e rivisitata delle focacce impanate tipiche del periodo di Pasqua, con agnello stufato a pezzettoni, piselli e cipollotto – spiega lo chef – I cipollotti sono stati cotti in una soluzione leggermente agrodolce, che sgrassa il sapore dell’agnello, mentre la cialda è creata da pane raffermo, soffiato proprio per ricordare la crosta della focaccia».: «L’etichetta che abbiamo scelto per accompagnare la portata, infatti, si abbina molto armoniosamente alle nuances cromatiche della preparazione dello chef, che vertono sui verdi e richiamano i colori dei vigneti dell’altopiano di Noto, dove nascono le uve di Note Nere da Cabernet Franc – spiega, sommelier professionista Ais (Associazione italiana sommelier) -, nelle sue note vegetali ricorda la macchia mediterranea, il frutto al naso è succoso e rotondo e la vena sapida è influenzata dalle brezze marine dei due mari, Jonio e Mediterraneo. I sentori vegetali e fruttati sposano i profumi erbacei della carne e la tendenza dolce e aromatica delle verdure. I tannini accentuati contrastano la succulenza e la tendenza dolce del piatto. Infine, la lunga nota balsamica bilancia la persistenza aromatica della preparazione. In bocca l’alcol del vino e la buona struttura asciugano il palato e invitano ad un nuovo assaggio».Cinquemila sono le bottiglie prodotte di questo Cabernet, la cui prima annata di produzione risale al 2008, il cui affinamento avviene con 80% silos d’acciaio per 12 mesi, 20% in tonneau per altri 12 mesi ed in bottiglia per 3 mesi.«Tutti noi imprenditori vitivinicoli, ma crediamo l’intero comparto economico italiano, speriamo che questa pausa di Pasqua rappresenti finalmente il giro di boa che ci porterà all’uscita dal tunnel – dice con ottimismo, uno dei due soci della cantina Ramaddini e delegato per la Sicilia orientale della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti – Abbiamo attraversato e stiamo attraversando una crisi senza precedenti ma non dobbiamo mai dimenticare che le nostre produzioni agroalimentari sono la vera ricchezza da cui ripartire e su cui si basa l’intero indotto del comparto. A testimonianza di ciò abbiamo voluto proporre a modo nostro, con un piatto di un giovane e quotato chef siciliano, che ringraziamo, ed abbinandoci una delle nostre etichette più apprezzate e degustate da clienti, appassionati e wine lovers. Siamo certi che sia il piatto che il calice con il nostro Note Nere da Cabernet Franc avranno il sapore della speranza. Buona Pasqua a tutti!».