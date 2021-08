Il salmerino alpino incontra il Pinot Bianco Schulthauser

Introdotto nella sua seconda patria - l’Alto Adige - già nel 1850, il Pinot Bianco è uno dei più importanti vini bianchi della Cantina San Michele Appiano. Imbottigliato per la prima volta nel 1982, lo Schulthauser è oggi tra i più conosciuti Pinot Bianco del panorama altoatesino. Un vino completo, finemente fruttato e fresco, in grado di sedurre il palato. Dal colore giallo paglierino con riflessi verdi, al naso rivela nette espressioni fruttate di mela, albicocca e pera; al palato è intenso ed equilibrato, con una cremosità fruttata che lo rende ottimo come aperitivo e accompagnatore versatile di pietanze.

Salmerino alpino con pino mugo, mele e patate affumicate, accompagnato dal Pinot Bianco Schulthauser

Un esempio è il “Salmerino alpino con pino mugo, mele e patate affumicate” firmato da Markus Auer, cuoco del Naturhotel Leitlhof di San Candido, un secondo di pesce preparato con materie prime di primissima scelta. Con la sua cremosa morbidezza e la spiccata acidità, il Pinot Bianco Schulthauser è il vino perfetto per unire armoniosamente il gusto deciso della cucina altoatesina con quello più delicato dello stile culinario mediterraneo, combinati in questa ricetta con assoluta maestria dallo chef Markus Auer.

Salmerino alpino con pino mugo, mele e patate affumicate

Ingredienti: 4 filetti di salmerino (ca. 80 g a filetto), 3 cucchiai di burro, 4 punte di pino mugo, sale, 1 mela “Golden Delicius” tagliata a cubetti, 4 patate farinose sbucciate, 80 g di panna, 40 g di burro, 80 g di latticello, 80 g di panna acida, succo di limone q.b., 30 g di farina affumicata con legno di melo

Preparazione: spellare e parare il filetto di salmerino. Condire con una spolverata leggera di sale. Tagliare dalle punte di pino mugo gli aghi, tritarli finemente e mescolarli con il burro. Posizionare il filetto di salmerino su un vassoio e spennellarlo con il burro di pino mugo fatto in precedenza. Successivamente, coprire il filetto con della pellicola trasparente e infornarlo per 8 minuti ad 80°C. Cuocere le patate in acqua salata fino a renderle morbide e affumicarle leggermente con il legno di melo. Dopodiché pressare le patate con uno schiaccia-patate e aggiungere panna, burro e latticello. Condire con sale e pepe a piacimento. Passare bene il composto e successivamente inserire il composto in una bottiglia Isi, aggiungere del gas e tenere al caldo.

Impiattamento: disporre la spuma di patate su un piatto e adagiarci sopra il filetto di salmerino. Successivamente ricoprire quest’ultimo con i cubetti di mela leggermente soffritti ed infine aggiungere della panna acida.

Per informazioni: www.stmichael.it