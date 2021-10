Ingredienti:

240 g di riso carnaroli

1 scalogno

olio extra vergine

1 spicchio di aglio

200 g di stracciatella di Campotenese

20 ricci di mare

500 g di pomodori gialli

3 uova

pane grattugiato

farina

olio di girasoli

germogli di porro

1 litro di brodo di pesce

Arancino con ricci di mare e stracciatella di Campotenese

Procedimento

In una casseruola bassa fate imbiondire l'aglio in camicia, lo scalogno tritato con un filo di olio extra vergine togliete l'aglio e aggiungete il riso e tostatelo, portate avanti la cottura del riso aggiungendo a poco alla volta il brodo di pesce. Quando il risotto sarà quasi cotto toglietelo dal fuoco e mantecatelo con la stracciatella e la polpa di ricci di mare, aggiustate di sale e fatelo raffreddare. Nel frattempo preparate una salsa di pomodoro giallo. Quando il riso sarà completamente freddo iniziate a modellare co le mani gli arancini dandogli una forma rotonda, passateli Lella farina, nell'uovo e nel pane grattugiato. Friggeteli cin abbondante olio di girasoli. Ponete nel fondo di un cappello da prete un mestolo di salsa di pomodoro giallo frullato, adagiatevi sopra l'arancino caldo e guarnite con dei germogli di porri.

