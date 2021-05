Pubblicato il 09 maggio 2021 | 11:01

Asparagi in aperta campagna - foto Andrea Fongo

a tradizione veneta vuole che gli asparagi bianchi vengano serviti con le uova sode, io ho deciso di abbinarli a tre maionesi con colori differenti, creando un piatto dalle cromie accese.12 asparagi bianchi (ca. 100 g di asparagi a persona)6 tuorli1 litro di olio di semi30 g di aceto di vino biancoSale qbFare una classica maionese montando i tuorli, inserendo l’olio, acidificando con l’aceto e salando a piacere. Aggiungere poi poca acqua per rendere la maionese della consistenza di una “tinta”.6 tuorli1 litro di olio di semi30 g di aceto di vino biancoSale qbClorofilla di erbe fini (trito di dragoncello, prezzemolo, erba cipollina e mentuccia)Aggiungere alla maionese il trito di erbe fini ottenendo un colore verde.6 tuorli1 litro di olio di semi30 g di aceto di vino biancoSale qb1 cucchiaino di carbone vegetaleAggiungere alla maionese il carbone vegetale per renderla nera.Pelare gli asparagi bianchi, farli bollire 5/6 minuti (dipende dalle dimensioni) anche 10 se sono molto grandi e legnosi. Metterli in acqua e ghiaccio per bloccare la temperatura, scolarli e asciugarli bene.Porre in un barattolino la maionese gialla allungata con acqua per renderla quasi una “tinta” e intingervi totalmente gli asparagi.Adagiare in un piatto piano e gocciolare sopra agli asparagi la maionese verde e quella nera, in modo tale da creare un vivace gioco di colori.