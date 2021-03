Pubblicato il 02 marzo 2021 | 11:01

Bagel

250g farina di farro

250g farina di manitoba

1 bustina di lievito di birra disidratato da 7 g

1 cubetto di lievito

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di zucchero di canna integrale

250ml di acqua tiepida

30g di burro vegetale Semi di chia

Semi di sesamo timo

Unire le farine con il lievito di birra sciolto nell'acqua tiepida, lo zucchero e impastare aggiungendo sale e il burro a temperatura ambiente. Impastare il tutto fino a ottenere un impasto liscio e morbido. Mettere la palla di impasto a lievitare in una ciotola per 30 minuti coperta. Dividere l'impasto lievitato in panetti da circa 80g l'uno.Fare di ogni panetto una pallina e lasciatele riposare per 10 minuti sotto un canovaccio. In ogni panetto, bucare il centro con indice e pollice e allargare. Preparare dei quadrati di carta da forno tanti quanti sono i bagel e adagiateli sopra.Preparare una casseruola d'acqua tiepida su fuoco o induzione, con 2 cucchiai di zucchero.Calare i bagel nella pentola con la carta da forno per circa 20 secondi per lato. Trasferire i bagel su teglie da forno. Cuocere in forno statico a 220°C per 20 minuti. Lasciare raffreddare e farcire a piacere.Le pentole dell’esclusiva collezionesono acquistabili sul sito www.cucinosano.it