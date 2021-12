Ingredienti per 4 persone

4 uova biologiche di freschezza assoluta

100g di mollica di pane panco (pane bianco in cassetta)

1 topinambur



Per la salsa di Pecorino di fossa

100g di latte

200g di panna

250g di pecorino di fossa

Bianco e giallo fritto con tartufo bianco di Acqualagna

Esecuzione

Cuocere l’uovo a bassa temperatura, 65°, per 35 minuti. Raffreddarlo velocemente.

Nel frattempo, preparare il pane, romperci l’uovo all’interno, impanarlo e friggerlo nell’olio d’oliva a 160° per 5 minuti fino a che il pane non è croccante.

Tagliare con la mandolina mezzo topinambur e friggerlo.

Per la salsa: portare latte e panna a 50° e incorporare il pecorino di fossa.

Passare al colino fino.

Fare una purea di topinambur: lessare il topinambur, aggiustare di sale e pepe e frullare.



Composizione

Mettere delle puntine di purea di topinambur disposte a cerchio, aggiungere sopra le chips di topinambur. Nel mezzo mettere prima la salsa di pecorino di fossa e poi l’uovo. Grattugiare abbondante tartufo bianco di Acqualagna.

