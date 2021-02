Pubblicato il 14 febbraio 2021 | 11:02

Bicchieri con crema di Gorgonzola Dop prosciutto e menta

200 g Gorgonzola Dop

300 g di cracker

100 g di burro

500 g di yogurt greco

50 g di prosciutto crudo

menta fresca

olio evo

sale

pepe

Sbriciolate in una ciotola i cracker grossolanamente con le mani, unite il burro fuso e mescolate. Trasferite un cucchiaio di cracker sul fondo di ogni bicchiere e pressate bene con il dorso di un cucchiaio. Lasciate riposare le basi in frigo per 20 minuti. Tenete da parte 50 gr di Gorgonzola Dop per la guarnizione e lavorate il restante Gorgonzola DOP in una ciotola con lo yogurt greco, un cucchiaio di olio evo, il sale ed il pepe. Mescolate bene con un frusta fino ad ottenere un composto liscio e cremoso. Trasferite il composto nei bicchieri e livellate bene. Guarnite i bicchieri con il Gorgonzola Dop tenuto da parte, il prosciutto crudo e la menta.