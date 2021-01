Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 11:02

Buddha Bowl o Bowl dell Salute

60g di ceci lessati

1 pizzico di paprika affumicata

1 pizzico di curcuma

q.b. timo

q.b. olio extra vergine di oliva

q.b. sale, pepe e peperoncino

80g di cavolo nero crudo

10g succo di limone

q.b. olio extra vergine di oliva

q.b. sale

160g di acqua

80g di farro

q.b. olio extra vergine di oliva

q.b. sale

100g patate dolci lessate [1 patata dovrebbe essere sufficiente]

q.b. sale

q.b. olio extra vergine di olivo

80g di funghi pleurotus grigliati

10g di prezzemolo tritato

½ spicchio di aglio

q.b. olio extra vergine di oliva

q.b. sale

80g di cetriolini in salamoia

No 3 pezzetti di cracker di farro

½ avocado

60g latte di soia non dolcificato

100g olio di mais

10g succo di limone

q.b. sale

½ spicchio di limone

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

La miglior ricetta per un piatto unico e completo a mio avviso è la “Ciotola della salute” o più comunemente conosciuta in inglese come “Buddha bowl” perché appunto una ciotola rotonda come la pancia di Buddha colma però di cibo bilanciato e ingredienti naturali. È un piatto unico macrobiotico, non una semplice insalata, ma un vero momento di benessere e cura di sé.Le Buddha bowl sono già monoporzione. A differenza degli "insalatoni" all'italiana, in queste preparazioni i componenti chiave sono 5, ovvero cereali integrali, proteine derivanti da legumi, verdure, condimento e semi o noci o germogli. In base alla stagione in cui ci troviamo possiamo preparare infinite varianti.40g di maionese veganaTenere i ceci in ammollo per 12 ore, risciacquare sotto acqua corrente. Porre i ceci in una casseruola con una quantità di acqua tre volte superiore e cuocere a fuoco medio basso per 2,5 ore.Mescolare i ceci scolati, in una ciotola con olio, paprika, curcuma, peperoncino, timo, sale, pepe. Riporre in una teglia capiente coperta con carta da forno e cuocere nel forno già caldo a 200o C per 15 minuti.Sfogliare le foglie di cavolo dallo stelo e sciacquare sotto acqua corrente.Arrotolare come un involtino le foglie di cavolo poste una sopra l’altra e procedere con il taglio a chiffonade. Condire con olio, sale, succo di limone, massaggiare leggermente. Mescolare le foglie con i ceci precedentemente cotti.Lavare il farro sotto l’acqua corrente, scolare e porre in una casseruola con acqua. Cuocere a fuoco basso e coperto per circa 20 minuti e se necessario aggiungere acqua calda. Condire con olio e sale.Lessare la/le patata/e fino a cottura completa. Tagliare la patata in 4 parti per il lato della lunghezza e quindi a metà ciascuna delle parti ottenute. Condire con sale e olio.Condire i funghi interi con prezzemolo, aglio tritato, olio. Grigliare a fuoco medio per 10 minuti.Tagliare per lungo i cetriolini messi precedentemente in salamoia [almeno 1 mese prima]Tagliare a metà l’avocado ed estrarre la polpa dalla buccia. Con uno coltello spelucchino tagliare finemente l’avocado da un’estremità all’altra per poi arrotolare su sé stessi i pezzi a forma di una rosa.Mettere il latte con il sale e il succo di limone in un contenitore stretto e fondo e con l’aiuto di un frullatore ad immersione inglobare aria dall’alto verso il basso. A filo versare l’olio e continuare fino a quando il latte inizierà ad acquisire una consistenza più densa.Disporre al centro del piatto il grano saraceno e cospargere con olio extra vergine di oliva. Disporre ai bordi in maniera circolare alternando i colori i restanti elementi e porre il condimento sul piatto in un piccolo contenitore da poterlo usare a piacimento.