Pubblicato il 22 novembre 2020 | 11:09

Cavolfiore gratinato

2 cavolfiori

500 g rosmarino fresco

20 g olio extravergine di oliva

20 g aceto di vino bianco

20 g vino bianco

3 g sale

2 g zucchero

2

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Le Prugne della California

Lavare un cavolfiore, privandolo delle foglie esterne.Dividere a metà, condire separatamente le due parti con olio, aceto, vino bianco, sale e zucchero.Avvolgere nella carta stagnola e cuocere a 110° a vapore per 1h 30’.Raffreddare e far maturare per tre giorni in frigo per intensificare il sapore.Con una metà del cavolfiore cotto otteniamo la glassa: frulliamo il cavolfiore con una parte di HO,filtriamo e riduciamo fino ad ottenere una glassa.Con l’altra parte di cavolfiore cotto otteniamo le porzioni che in seguito verranno glassate.Successivamente prendiamo un altro cavolfiore, lo priviamo delle foglie esterne, lo tagliamo a dadini, lo tostiamo in padella con dell’olio di oliva e lo frulliamo ottenendo una crema, che condiamo con sale e un goccio d’aceto.A seguire, mettere al bagno nell’acqua fredda per circa 2 ore il rosmarino fresco, poi passare all’estrattore ottenendo un estratto molto forte.Rigenerare il cavolfiore (precedentemente cotto a vapore) a 170° gradi per 10’, glassare.In un piatto piano mettere le gocce di estratto di rosmarino, aggiungere la crema di cavolfiore e sulla crema mettere il cavolfiore glassato, chiudere il piatto con un goccio di olio EVO all’aglio.