Ingredienti:

4 cipolle

2 kg di sale grosso

20 g di burro

10 g di farina

1 dl di latte

1 tuorlo d’uovo

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

40 g di tartufo bianco

sale q.b.

noce moscata q.b.

Cipolla “al sale” tartufata

Preparazione:

Sistemo le cipolle su un vassoio da forno e le ricopro completamente con il sale grosso. Inforno a 200°C per 1 ora. Faccio raffreddare. Nel frattempo fondo il burro in un pentolino aggiungo le farina e tosto leggermente poi aggiungo il latte tiepido, sale e noce moscata, porto a bollore e cuocio per 5 minuti, tolgo dal fuoco ed incorporo il tuorlo d’uovo ed il parmigiano grattugiato

Intanto incido leggermente le cipolle per estrarre l’interno che vado a mixare per ottenere una purea che mescolo al composto precedente di latte, tuorlo e parmigiano. Regolo di sale e con l’aiuto di un sac à pôche riempio le cipolle. Gratto sopra il tartufo ed inforno a 180°C per pochi minuti. Le servo caldissime.

