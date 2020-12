Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 11:02

Cotto e crudo di verdure con purea di zucca e gelato ai porcini

indivia belga

ravanello

carota

zucchina

finocchio

carote

finocchi

zucchine

broccolo

cavolfiore

taccole

ravanelli sbianchiti in aceto di lampone e conservata sottovuoto con centrifugato di barbabietola

funghi porcini a 65° in olio aromatizzato

funghi finferli a 65 ° in olio aromatizzato

25 g zucca

50 g patate

1/2 rametto timo

1 spicchio aglio

q.b pepe bianco

q.b olio extra vergine

100 g funghi porcini freschi

250 g panna

1 pizzico sale

25 g glucosio

10 g dragoncello

10 g aneto

7 g cerfoglio

15 g basilico

15 g prezzemolo

q.b ghiaccio

q.b acqua

q.b sale

Tagliare i funghi finemente, mettere in un pentolino i funghi la panna il glucosio e il sale e cuocere fino a quando i funghi non saranno stracotti; lasciare ad infusione per 30 minuti. Riportare a 60° il composto aggiungere lo stabilizzante e portare a 85°, frullare il tutto al bimby e mettere nel pacojet e abbattereCuocere le erbe in acqua sapida per circa 5minuti, raffreddare in acqua e ghiaccio, frullare al bimbi con una percentuale di acqua e ghiaccio, la salsa dovrà essere liscia e non molto corposa e correggere di sale e conservare in frigoriferoPulire la zucca tagliarla a dadi grossolani, condire sale olio pepe e aggiungere il timo. Cuocere in forno a 160° dentro la carta argentata e separare il liquido dalla polpa; cuocere le patate bollite e unire la polpa di zucca con le patate cotte, lavorare tutto nella kitchenaid facendo amalgamare bene i due composti e sistemare di sale e pepe biancoCuocere al vapore le carote, i finocchi, le zucchine, il broccolo, il cavolfiore e le taccole, tagliate in pezzettini dalle diverse altezze.Impiattare prima la salsa alle erbe sul fondo, formare una U nel piatto con purea di zucca, posizionare le varie verdure cotte e crude, precedentemente tagliate in pezzetti di diverse altezze, in modo da creare un gioco di geometrie e colori, completare con il sorbetto di funghi porcini; guarnire infine con erbe e germogli