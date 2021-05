Pubblicato il 27 maggio 2021 | 11:04

Cous cous di Cavolfiore con alici, capperi, olive e pomodori secchi

I

800 g cavolfiore spicchio di aglio 200 g di alici marinate7 pomodori secchi1 cucchiaio di capperi 1 acciuga sott’olio2 cucchiai di olive taggiasche denocciolateoriganosaleolio extravergine di olivaPer preparare il cous cous di cavolfiore con alici, capperi, olive e pomodori secchi rimuovete le foglie dal cavolfiore e staccate le cimette. Sciacquatele sotto l’acqua fresca corrente e frullatele in un robot da cucina a più riprese trasferendo i granuli ottenuti in una ciotola pulita.Fate rinvenire i pomodori secchi in acqua tiepida per una mezz’ora, cambiando l’acqua a metà riposo. Poi strizzateli, tamponateli con carta assorbente e tagliateli a filetti sottili. Scolate i capperi e tritate la metà a punta di coltello. Tritate grossolanamente anche la metà delle olive. Pelate l’aglio e schiacciatelo con il palmo della mano. In una capiente padella fate scaldare un po’ di olio. Fatevi soffriggere l’aglio insieme ai capperi (tritati e interi), all’acciuga e alle olive tritate. Aggiungete anche i pomodori a filetti su fuoco vivace.Versate anche i grani di cavolfiore, e mantecate sfumando con pochissima acqua (circa mezzo bicchiere: il cavolfiore dovrà restare croccante e al dente), sempre su fuoco vivace mescolando.Correggete di sale, spegnete il fuoco e aggiungete le alici marinate a filetti, le olive restanti, una spruzzata di origano e un giro di olio a crudo.Servite il cous cous di cavolfiore tiepido o freddo, a seconda del vostro gusto.Il Cavolfiore Val Venosta è disponibile da giugno fino alla fine di ottobre.Per altre sfiziose ricette a base di prodotti Val Venosta clicca qui