Pubblicato il 07 gennaio 2021 | 11:04

Giardino d'inverno

250 g zucca

olio extra vergine di oliva sale

pepe

1 spicchio aglio

1 rametto rosmarino

salvia

timo

300 g succo di zucca

3 g agar agar

100 g orzo

sale

olio extra vergine di oliva

100 g castagne

3 rametti rosmarino

olio extra vergine di oliva, 1 cucchiaino

25 g maltodestrina

1 carota viola cotta

1 carota viola intera

4 pezzi cavoletti di bruxelles

40 g broccoli cimette

4 gambi rapa rossa

4 foglie cavolo nero

4 foglie verza rossa

4 foglie verza cavolo

4 foglie di barbabietola

chips di scorzanera

1 scorzanera

olio extra vergine di oliva

50 g manioca

olio extra vergine di oliva

sale

12 funghi pioppini, piccola taglia

olio extra vergine di oliva

sale pepe

150 g funghi porcini

300 ml brodo di vitello

decorazione del piatto

8 nocciole, tagliate a metà

8 mirtilli, tagliati a metà

1. Brunoise di zucca: Pulire la zucca, eliminare la scorza e tagliare la polpa a piccola brunoise.Saltarla in padella con l'aglio in camicia, olio extra vergine di oliva e rosmarino fino a cottura.2. Purea di zucca: Tagliare la zucca a pezzi e condirla con olio, salvia, timo, aglio, sale e pepe.Mettere in forno a 170°C e portare a cottura. In un tegame stufare la cipolla e le carote tagliate a listarelle. Bagnare con il vino bianco e lasciare cuocere a fuoco moderato fino a completa evaporazione del vino. Aggiungere la zucca tolta dal forno e continuare a cuocere per 10-15 minuti a fuoco basso. Frullare il tutto fino ad ottenere una purea e aggiustare di sale, se serve.3. Gel di zucca: Unire il succo di zucca all’ agar agar e portare ad ebollizione. Lasciar raffreddare e frullare.4. Orzo cotto: Sbollentare l’orzo e successivamente saltarlo con sale ed olio.5. Polvere di castagna e rosmarino: Mettere l'olio, le castagne e il rosmarino in una busta per sottovuoto. Cuocere in forno a vapore a 63°C per 20 minuti e filtrare. Per ottenere la polvere unire l’olio alla maltodestrina.6. Carota cotta: Pulire la carota viola e cuocerla in forno intera per 25 minuti a 130°C, continuare la cottura a 150°C per 20 minuti.7. Verdure sbollentate: Tagliare e pulire i broccoli, i cavoletti e la rapa rossa.Sbollentare e tenere da parte.8. Verdure secche: Tagliare le foglie di cavolo nero, verza rossa e cavolo verza metterle nel disidratatore per 6 ore a 55°C. Oppure asciugare in forno per 2 ore a 70°C.9. Chips di scorzanera: pulire e pelare la scorzanera: tagliare a fette sottili con l'ausilio dell'affettatrice.Mettere le fettine di scorzanera in ammollo in acqua fredda.Rimuovere le fettine di scorzanera dall'acqua, asciugarle bene e friggerle in olio caldo a 140°C finché non saranno dorate.Asciugare le chips su carta assorbente.10. Chips di manioca: Pulire e pelare la manioca: tagliare a fette sottili con l'ausilio dell'affettatrice.Mettere le fettine di manioca in ammollo in acqua fredda.Rimuovere le fettine di manioca dall'acqua, asciugarle bene e friggerle in olio caldo a 140°C finché non saranno dorate.Asciugare le chips su carta assorbente.11. Funghi pioppini: Pulire, tagliare i funghi e condirli con olio extra vergine d’oliva e sale.12. Infuso ai funghi porcini: Pulire i funghi porcini e unire al brodo di vitello.Coprire con pellicola da cucina, cuocere e rimuovere dal fuoco una volta raggiunta l'ebollizione.Lasciare in infusione per 2 ore circa e filtrare con etamina.