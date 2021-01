Pubblicato il 24 gennaio 2021 | 11:05

Insalata di erbe fini e spinaci, mimosa e formaggio della Valcuvia al tartufo bianco

100 g di spinaci in purea

80 g di latte

2 tuorli d’uovo

1 albume

Noce moscata

Sale kosher

Pepe bianco

50 g di formaggio di capra della Valcuvia

25 g di brunoise di tartufo nero

2 uova bollite per 10’

Mix di erbe spontanee e insalate

Aceto di Jerez

Per il flan: mischiare in una bowl tutti gli ingredienti. Foderare gli stampi con la pellicola da cottura e riempire quindi con il dosatore. Cuocere in forno a vapore per 15’.Per il formaggio bianco e tartufo: mischiare in una bowl e rettificare il condimento. Creare delle quenelle e conservarle.Frutta secca mista tostata e tagliata concasséSetacciare le 2 uova bollite, separando l’albume dal tuorlo e successivamente ricongiungerle, creando così un effetto a mimosa.Condire la parte superiore del flan con l’uovo mimosa, spolverare con la concassé di frutta secca e decorare armoniosamente con il mix di erbe spontanee e insalate. Spostare il tutto su di un piatto da presentazione, posizionare la quenelle di formaggio e tartufo bianco a parte (decorata con una lamella di tartufo nero o con una grattata di tartufo bianco). Spruzzare davanti al commensale l’aceto di Xerez sull’insalata.