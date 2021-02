Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 11:08

Olive ripiene di Gorgonzola Dop e fritte

200 g di Gorgonzola Dop

16 olive verdi giganti

2 uova

pangrattato qb

farina qb

1 l olio per friggere

sale

Tagliate il Gorgonzola Dop a pezzetti di circa 2 cm per 1 cm, disponeteli su della carta da forno e fateli raffreddare in frigorifero per 45 minuti. Denocciolate le olive con l’aiuto di un coltellino affilato. Tagliatele a spirale attorno al nocciolo senza spezzarle. Procedete per tutte le olive. Farcite le olive con un pezzetto di Gorgonzola raffreddato e compattate bene. Passate ogni oliva nella farina poi nell’ uovo sbattuto ed infine nel pangrattato. Friggete le olive in abbondante olio bollente fino a doratura. Salatele e servitele calde.