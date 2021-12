Originari dell’America settentrionale, i pancakes sono piccole e profumate crêpes semplici da preparare ma molto golose. Generalmente sono dolci, accompagnate da sciroppo d'acero, confettura o burro d'arachidi, ma possono essere anche salate… come queste proposte da Gianpaolo Ghilardotti, lo chef-imprenditore che, insieme ai fratelli Francesco ed Elisabetta, guida Foodlab, azienda tutta italiana con sede nel cuore della food valley parmense, seleziona con cura, lavora, affumica per poi distribuire nel nostro Paese.



Selvaggi per natura, i salmoni Red King vivono liberi nelle fredde acque che bagnano l’Alaska dove vengono pescati ad amo uno ad uno dai cosiddetti "troll", pescherecci attrezzati per il trattamento a bassissima temperatura del pesce appena catturato. Grazie alla pesca con lenza al traino e dotata di ami a ghirlanda i salmoni non subiscono traumi derivanti dal loro dibattersi l’uno contro l’altro, come avviene nelle reti, e questo assicura carni migliori. Non a caso il loro filetto è considerato il più pregiato. Un sapore delicato e raffinato che la ricetta firmata Foodlab - ideale per arricchire e completare i menu di queste Festività natalizie - abbina all’aroma della curcuma e al gusto avvolgente delle castagne.

Pancakes alla curcuma, salmone selvaggio affumicato red king dell'Alaska e spuma di castagne

Per la spuma di castagne150 g castagne cotte e pelate150 g panna montataPassare le castagne cotte al setaccio e successivamente incorporare la panna montata alla passata di castagne.100 g di farina125 ml di latte1 uovo15 g di burro fusoSale q.b.1 cucchiaino di curcuma1 cucchiaino di lievito per torte salate150 g Salmone selvaggio d’Alaska Red King Fumara affumicato Amalgamare tutti gli ingredienti in una ciotola di medie dimensioniMettere un cucchiaio di composto in una padella calda e lasciare cuocere per circa 30/40 secondi per lato fino ad ottener dei dischi di circa 10 cm di diametro e spessi circa 5 mmImpiattare alternando due pancakes con alcune fette di red king affumicato, mettere la spuma di castagne a lato dei pancakes con qualche castagna per decorazione.Per rendere il piatto più armonioso è possibile spalmare un leggero strato di robiola sui pancakes.

