Ingredienti per 20 porzioni

Per la paté o frolla ricca

1000g farina t55

500 g burro

32 g sale fino

25 g zucchero

220 g latte intero

180 g uova

1 tuorlo

30 g fecola

Tagliare il burro a dadini, sciogliere sale e zucchero nel latte con le uova. Mescolare in planetaria con foglia tutti gli ingredienti senza impastare troppo, coprire cn Pellicola e lasciare a riposare in frigo almeno 2 ore

Paté en Croute

300 g pancetta di maiale150 g lardo di Colonnata a dadini1200 g di petto d’anantra15 g sale fino300 g mordadella Favola a cubetti500 g foie gras d’anatra devenato e tagliato a cubi di 1 cm di lato (il foie gras va aggiunto per ultimo alla farcia e congelato al fine di non cuocerlo troppo)0,7 g pain d’epices1,2 g pepe macinato1,2 g zucchero120 g Recioto della Valpolicella10 g sale fino1 g pepe50 g scalogno e 1 spicchio d’aglio rosa tritati50 g burro2 g timo60 g tartufo nero pregiato a cubetti da 3 mm di lato20 g brandy italiano100 g brodo ristretto di anatraConfittare scalogno e aglio nel burroTagliare la pancetta e il petto d’anatra senza pelle in cubi di un cm di lato, aggiungervi tutti gli altri ingredienti e lasciare riposare una notte a 3 gradi.Stendere la paté a paté a 3 mm di spessore e rivestire uno stampo a scelta, lasciare riposare 30 minuti in frigorifero e poi farcire con il ripieno fino all’orlo.Preparare una dorure con 4 tuorli e 20 g di caffè espresso e 30 di panna, servirà per dorare la pasta prima della cottura ed ottenere un effetto bronzeo.Coprire la torta ottenuta con uno strato di pasta e chiudere bene sigillando le due paste con l’aiuto di un coltellino, creare tre camini di sfogo del vapore del diametro di 1,5 cm e dorare con Pennello la superficie. Mettere a riposare in frigo 30 minuti e poi spennellare una seconda volta e riposare 1 ora in frigo. Decorare incidendo la superficie della torta con la punta di un coltellino o lametta da barba. Infornare in forno caldo a 220 gradi 15 minuti e poi abbassare a 150. Arrivati a 65 gradi al cuore con Termometro Sonda togliere dal forno.Lasciare raffreddare e intanto preparare la gelé che riempirà lo spazio creatosi tra pasta e ripieno dopo cottura.

Dosi gelé:

900 g brodo di vitello o anatra

50 g gelatina 200 bloom

100 g Recioto della Valpolicella

20 g tartufo nero pregiato grattugiato fine

Portare brodo e vino a 90 gradi e aggiungervi la gelatina, mescolare e a 70 gradi aggiungervi il trito fi tartufo. Aggiustare di sale e raggiunti i 50 gradi colare dentro nei camini del pate’ la gelatina fino all’orlo. Lasciare raffreddare una notte in frigo prima di servire.

Servire a 20 gradi con insalatina di radicchio tardivo di Treviso condito con olio del Garda e aceto di Barolo.

