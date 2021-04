Polpette vegane di lenticchie al sugo di pomodoro

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 16:11

Polpette di lenticchie al sugo di pomodoro

400 g lenticchie (peso a secco)

200 g patate lesse

80 g porro

1 spicchio d’aglio

5-6 cucchiai di pangrattato

2-3 cucchiai di lievito alimentare a scaglie

2-3 cucchiai di farina di ceci

q.b. peperoncino in polvere

q.b. pepe

q.b. sale

q.b. paprika

q.b. curcuma

q.b. formaggio vegetale da grattare

100 ml di panna vegetale

4 noci tritate

Olio evo qb

sale qb

Prendiamo le lenticchie lessate in precedenza e schiacciamole grossolanamente con lo schiacciapatate, senza però ridurle completamente in purea. Aggiungiamo le patate lessate, queste invece ridotte in purea.Tritiamo il porro e cuociamolo in padella con un filo d'olio ed uno spicchio d'aglio. Uniamo le lenticchie, le patate ed il porro in una ciotola, aggiungiamo il pangrattato, il lievito alimentare, la farina di ceci, il sale e le spezie.Mescoliamo per amalgamare gli ingredienti. Il composto deve risultare morbido ma facilmente modellabile. Ora prepariamo le polpette e cospargiamole con le mani con il pangrattato. Lasciamo riposare in frigo per una mezz'oretta.Nel frattempo realizziamo un sugo veloce: tritiamo (o frulliamo) la metà della cipolla, e soffriggiamola con un filo d'olio e aggiungiamo la passata di pomodoro. Aggiungiamo dell'acqua se necessario e lasciamo cuocere per 15 – 20 minuti, aggiustando di sale e pepe, e aggiungiamo qualche fogliolina di basilico fresco.Versiamo un goccio d'olio evo su ogni polpetta ed inforniamo a 200 °C per 30 minuti circa fino a doratura. Serviamo le polpette con il sugo di pomodoro e - se vuoi - una grattata di formaggio veg.