Ingredienti x circa 40 rochè

Ritagli di dentice già pulite dalla pelle 500g.

Scalogno 20 g.

Prezzemolo un ciuffo

Pane grattugiato grossolanamente 80 g.

Trentingrana grattugiato 80 g

Bianco d’uovo n. 2

Rochè di dentice, acciughe del Cantabrico e burrata

Farina q.b.Uova n. 3Pane panko q.b. oer impanare Acciughe del cantabrico 1 filetto per ogni rochèBurrata pugliese un cucchiaino da caffèFiori eduli q.b.Finocchio selvatico 1 ciuffettoPomodorini pachino 500 g.Aglio 1 spicchioCipolla 30 g.Olio q.b.Olio di semi di arachide qbPrivate dalle spine i ritagli del dentice con l’aiuto di una pinzetta e tritateli finemente con un coltello, oppure metteteli nel mixer per qualche secondo. Mischiate in una ciotola il dentice tritato con il pane, aggiungete lo scalogno maturato, il prezzemolo tritato e il formaggio grattugiato. Unite quindi i bianchi d’uova e aggiustate di sale e di pepe.Mescolate bene per amalgamare il tutto e lasciar riposare in frigorifero per un paio d’ore.Nel frattempo preparare il coulis di pomodorini: lavate bene i pomodorini. Con un coltello incideteli a croce e sbollentateli in acqua bollente per circa 30 secondi, in modo da spellarli facilmente. Una volta spellati tagliate in piccoli pezzi. In una casseruola far dorare lo spicchio d’aglio e la cipolla tagliata finemente.Aggiungete i pomodorini e fate cuocere per circa 20/25 minuti. Frullateli con il minipimer aggiungendo a filo l’olio. Aggiustate di sale e pepe. Passare la coulis di pomodorini al setaccio sottile in modo da avere una salsa liscia e senza granuli.Con le mani formate delle piccole palline con l’impasto Passate le palline nella farina nell’uovo sbattuto e nel pane panko, friggetele in olio di semi ben caldo per circa 3 minuti. Quando le polpette saranno dorate estraetele dall’olio con l’aiuto di un ragno, posatele su della carta assorbente per far perdere l'olio in eccesso. In un piatto piano mettete a specchio la coulis di pomodoro appoggiate il rochè, sopra di esso inserite una puntina di burrata e il filetto di acciuga. Guarnite con fiori eduli e cimette di finocchietto selvatico.Servite subito!

