Ingredienti (per 4 persone): 4 tentacoli di polpo, 250 g farina di ceci, finocchietto selvatico qualche foglia, menta un ciuffetto, 1 cipolla di Tropea di media grandezza, 1 l olio di semi di girasole, sale e pepe bianco q.b., 1 avocado di media grandezza, un paio di semi di finocchio, 1 finocchio dolce di media grandezza, erbette per guarnire, due gocce di aceto di aglio, 40 g olio di oliva, 1 pompelmo rosa di media grandezza

Tentacolo di polpo in croccante di ceci, insalatina di finocchi e cipolle di Tropea

Preparazione: pulire i tentacoli in modo accurato, cuocere per circa 15 minuti in acqua bollente, lasciare raffreddare in acqua con ghiaccio e sale. A parte in una ciotola preparare la pastella di ceci, diluire con l'aiuto di una frusta la farina di ceci, unire piano piano acqua fino a formare una pastella abbastanza densa, condire con sale, pepe e finocchi in grani, aggiungere qualche foglia di menta e ciuffetti tritati di finocchio. Asciugare bene il tentacolo di polpo prima di immergerlo nella pastella e quindi friggere a temperatura di 170°C fino alla completa doratura.

A parte preparare l'insalatina con finocchio tagliato in modo molto sottile se si dispone di affettatrice altrimenti in modo manuale, condire con olio di oliva, aggiungere le cipolle di Tropea appassite in acqua e sale. Finire il piatto con un gel di pompelmo rosa, spremere il pompelmo per ricavarne il succo, aggiungere la metà di acqua del succo che abbiamo ottenuto, filtrare con un colino, riscaldare su fuoco moderato aggiungendo in precedenza 10 g di colla di pesce.

Impiattare mettendo come base l'avocado frullato condito con olio di oliva, sale e pepe bianco, appena due gocce di aceto di aglio, adagiare il croccante di polpo e completare con l’insalatina.

