Ingredienti (per 4 persone):

2 carote piccole

1 mazzetto di ravanelli

2 patate viola

2 patate

1 sedano rapa

1 cipolla rossa

1 barbabietola

2 uova

60g pecorino semi-stagionato

Sale e pepe

Semi di coriandolo

Zucchero

Olio Extra Vergine di Oliva

1spicchio d’aglio

1 tartufo

Terra madre: radici, tuberi e bulbi con uovo marinato e pecorino fuso

mescolate 300g d sale con 100 g di zucchero, in una piccola ciotola disponete la miscela di sale e zucchero e adagiate sopra i tuorli, copriteli con altro sale e zucchero, lasciateli marinare per almeno 6 ore poi estraeteli dalla miscele , lavateli delicatamente e metteteli in una ciotola coperti di olio evo.: tagliatelo a cubetti e mettetelo ad ammorbidire in acqua torpida, frullatelo fino a che avrete una consistenza cremosa.: lessate le patate e quando tenere schiacciatele insaporendole con olio sale e pepe.: lessate le radici e i bulbi al dente. Saltateli poi in olio profumato all’aglio e coriandolo.Disponete in un piatto di portate il purè, adagiate sopra in maniera artistica le radici rosolate, aggiungete delle mini quenelles di pecorino e delle gocce di uovo marinato. Completate con una grattata di tartufo.

