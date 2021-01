Pubblicato il 11 gennaio 2021 | 11:00

a

Terra - Cupola di caramello ai semi di finocchio selvatico, spuma di Taleggio Dop Valsassina, asparagi novelli, terra di segale, crescione di ruscello

200 g isomalto in polvere

10 g di semi di finocchio selvatico

150 g di asparagi biologici novelli

100 g Taleggio Dop stagionato in Valsassina

100 cl di latte fresco

200 cl di crema di latte Uht

40 g tuorlo pastorizzato

50 g di patate lessate

250 g di pane di segale

Pepe q.b.

Sale q.b

Noce moscata q.b.

aaaTerra di segale: Tagliare il pane di segale a cubetti ed infornare a 120° in forno ventilato e statico per 40 minuti c.a.Spuma di taleggio: Fondere a microonde il taleggio nel latte per pochi minuti, una volta sciolto aggiungere la crema di latte ed il tuorlo d'uovoed infine insaporire con sale, pepe e noce moscata. Filtrare il tutto con un colino chinois e versare nel sifone. Azionare una capsula di azoto e mantenere in fresco per almeno 15 minuti.Cupola di caramello: Sciogliere l'isomalto in un pentolino a fuoco lento, fino ad ottener un color nocciola e togliere dal fuoco, aggiungere i semi di finocchio e far tostare per pochi secondi. Adagiare il composto fra due stampi di silicone e far raffreddare per 10 minuti.Asparagi: Sezionare gli asparagi in due parti.Scottare le punte in acqua bollente x 4 minuti e raffreddare in acqua e ghiaccioScottare le gambe per 6minuti in poca acqua bollente, frullare ed aggiungere la patata lessata e schiacciata in precedenza. Creare dunque un purè soffice ed aggiungere sale e pepe a piacere.Presentazione:Adagiare sul fondo parte della purea di asparagi e la terra di segale,porre su un lato un grosso fiocco di spuma di taleggio e porci sopra la cupola di caramello al finocchietto. Da parte ad essa guarnire con fiocchi di purea di asparagi, punte d'asparago tagliate a metà e crescione di ruscello.