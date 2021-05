Pubblicato il 14 maggio 2021 | 11:04

Wild - Primavera - Foto Lucio Elio

nsalata di erbe selvatiche e fiori da Giumaglio, con dashi di tapioca e yuzu, il nostro pesto di avocado e spuma soffice di aglio degli orsi1l Acqua20cm Alga Kombu Essiccata50g Mirin30g Succo di Yuzu20g Scorza di Yuzu15g Fecola di Patate200 Sfere di Tapioca cotta7g Sale700g Avocado200g Macedonia di carota , sedano, rapanello 50g Succo di limone 40g Senape in Grani40g Senape in Pasta20g Olio EVO7g Sale500g Latte di Mandorla40g Amido di Mais150g Aglio Orsino Sbollentato5g SalePiantaggineCaglinaSileneBuon EnricoFoglie di tiglioErba stellaachilleaqualche goccia di aceto balsamico 25 anniqualche goccia di purea di lamponi1. Per il dashi, amollare l’alga per una notte, portarla ad 80°C per 10 minuti e togliere dal brodo. Unire il succo, la scorza ed il mirin, portare a bollore e legare con l’amido stemperato. Aggiungere la tapioca e lasciar raffreddare.2. Per il pesto, tagliare le verdure a concassè, unire la polpa di avocado tagliato della stessa dimensione e condire con generosità.3. Per la spuma, ingrossare il latte di mandorla portandolo a bollore ed unendo con l’amido stemperato in un goccio di acqua. Far raffreddare ed emulsionare al blender con l’aglio orsino precedentemente raffreddato e sbollentato. Introdurre in sifone e caricare con l’apposito gas.4. Disporre sul fondo del piatto il dashi e cospargerlo con i frutti dei prati, in un piatto a lato introdurre il pesto di avocado e ricoprirlo con la spuma di aglio orsino.