Agnello con carciofi e mentuccia

Ingredienti per 4 persone

Per l’agnello

1 pezzo di agnello sella

5 g di aglio

10 g di mentuccia

60 g di lardo

sale qb

olio extravergine di oliva qb

Per la salsa di carciofi

2 carciofi

30 g di cipolla

30 g di lardo

300 g di brodo vegetale

sale qb

olio extravergine di oliva qb

Per la salsa all’aglio

150 g di aglio pulito

sale qb

olio extravergine di oliva qb

Per i carciofi con il cervello

4 carciofi

200 ml di vino bianco

olio extravergine di oliva qb

10 g di mentuccia

sale qb

1 cervello di agnello sbollentato

Per il fegato di agnello

150 g di fegato di agnello

sale qb

2 pezzi di carciofi

5 g di aglio

100 g di vino bianco

50 g di vin santo

Procedimento

Per l’agnello

Disossare separatamente le due lombate. Macinare il lardo con la mentuccia e l’aglio e ricavarne una pasta. Cospargere l’interno della lombata con il preparato, avvolgere e legare ben stretto con lo spago. Salare e saldare in padella a fuoco vivo con abbondante olio. Finire la cottura in forno a 200°C per 8 minuti. Far riposare in luogo caldo per 5 minuti prima di affettare.



Per la salsa di carciofi

Pulire i carciofi, tagliarli a quarti e mantenerli in acqua acidulata. Rosolare la cipolla con l’olio e il lardo, aggiungere i carciofi, versare il brodo e terminare la cottura. Frullare e filtrare.



Per salsa all’aglio

Sbianchire l’aglio in acqua bollente per 4 volte e successivamente portare a fine cottura. Frullare e condire con olio e sale a crudo.



Per i carciofi con il cervello

Pulire i carciofi lasciandoli interi, cuocerli a testa in giù, con tutti gli ingredienti a pentola coperta. Terminare la cottura in forno a 200°C per 6 minuti senza liquidi. Affettare il cervello, infarinare e rosolare in olio ben caldo.



Per il fegato di agnello

Salare il fegato di agnello, bagnarlo con il vin santo e cuocerlo sottovuoto con il roner a 45°C per 30 minuti. Pulire i carciofi, affettarli molto sottili e saltarli in padella con aglio olio e vino bianco.



Impiattamento

Decorare il piatto con le salse di aglio e di carciofi, disporre al centro la carne affettata, porre ad un’estremità il carciofo intero con il cervello all’interno, e dall’altra i carciofi trifolati con sopra una fettina di fegato saltato in padella.