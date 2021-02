Pubblicato il 13 febbraio 2021 | 11:01

Agnello con pistacchi salsa al Gorgonzola Dop cavoletti e lamponi

200 g di Gorgonzola Dop

1 carrè di agnello

60 g pistacchi tostati tritati

30 g di burro

30 g di farina

150 ml latte intero

16 cavoletti di Bruxelles

Lamponi qb

sale

pepe

Pulite bene le costolette di agnello privandole della carne attaccata all’osso. In un piatto fondo mescolate i pistacchi tritati, il sale ed il pepe. Ungete la carne con l’olio e poi passatelo nei pistacchi tritati. Disponete il carré su una teglia rivestita di carta forno e fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti. Per la salsa al Gorgonzola Dop fate sciogliere il burro in una casseruola a fuoco dolce, unite la farina setacciata ed il latte intero. Mescolate velocemente con una frusta fino ad ottenere un composto denso. Unite il Gorgonzola DOP tagliato e lasciatelo sciogliere. Aggiustate di pepe e mescolate bene. Fate cuocere i cavoletti di Bruxelles al vapore per 15 minuti. Componete il piatto con le costolette, i cavoletti di Bruxelles. Irrorate con la salsa al Gorgonzola Dop e guarnite con i lamponi freschi.