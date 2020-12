Cappone ripieno al tartufo, un secondo da ristorante

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 11:51

Cappone ripieno al tartufo



Tutti i benefici del cappone

La bontà e la pregevolezza del tartufo

Nota per celiaci o sensibili al glutine

Nota per gli intolleranti al lattosio

er il tartufo, potete scegliere tra due alternative, una più “prestigiosa” ma anche più costosa, e una più a portata di mano. In breve, potete scegliere tra il(da tritare prima dell’uso) e la; il risultato, comunque, è ottimo in entrambi i casi. Ilè una ricetta particolare anche perché si caratterizza per un procedimento certosino, teso a ridurre al minimo i rischi derivanti dalla cottura del cappone stesso, ossia una certa durezza delle carni o peggio la stopposità. In ogni caso, la ricetta è meno complicata di quanto possa sembrare. È sufficiente seguire le indicazioni che vi darò per ottenere un perfetto cappone ripieno al tartufo. Un altro pregio di questa ricetta è che, in realtà, non è nemmeno tanto grassa. Certo, è presente un ripieno, ma questo prevede l’uso dellae solo in parte della(notoriamente più grassa), dunque si caratterizza per unSi definisce cappone un pollo castrato all’età di due mesi. Questa operazione viene realizzata per ammorbidirne le carne ed aumentare la corporatura dell’animale. In genere, quindi, la carne di cappone è più morbida e abbondante di quella del pollo. È una carne squisita, ma allo stesso “dietetica”. Se si esclude la pelle, che è tradizionalmente grassa, la percentuale di lipidi non supera il 3%. L’apporto calorico, nel suo complesso, è davvero esiguo. Si parla, infatti, di sole 110 kcal per 100 grammi. La carne di cappone si caratterizza per una quantità di proteine significativa, intorno al 20%. Inoltre, le proteine sono ad alto valore biologico. Si segnala la presenza di elementi nutritivi, come la vitamina A, la vitamina B1, B2 ed oligoelementi come ferro e zinco. La carne di cappone è apprezzata anche per la sua digeribilità, dunque può essere consumata senza alcun problema a tutte le età.Il tartufo è uno degli ingredienti principali di questa ricetta. È anche un ingrediente mediamente costoso, specie se acquistato fresco. Per questo motivo, la ricetta contempla anche l’utilizzo della “semplice” crema al tartufo. Il consiglio, comunque, è di non rinunciare a questo alimento, in quanto incide in maniera significativa sul risultato finale. D’altronde la ricetta si chiama cappone ripieno al tartufo! I pregi del tartufo vanno oltre il suo sapore. Pur essendo un fungo, e in quanto tale povero di elementi nutritivi, il tartufo si caratterizza per la presenza abbondante di vitamine e antiossidanti. Non solo, è anche una fonte eccellente di magnesio e calcio. Ovviamente, è molto povero di grassi e si caratterizza per una concentrazione significativa di proteine. L’apporto calorico, infine, è minimo. In questa ricetta, il tartufo va a formare il ripieno e viene mescolato con il macinato e la salsiccia.Ecco la ricetta del cappone ripieno al tartufo:1 cappone di circa 2 kg, 120 g di salsiccia, 180 g di macinato di manzo, 1 uovo, 1 tartufo o un vasetto di crema al tartufo, mix di erbe aromatiche ( rosmarino salvia e timo), ½ bicchiere di vino bianco, un pizzico di noce moscata , 1 noce di burro chiarificato, 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, q.b. di sale, q.b. di pepeper la preparazione del cappone ripieno al tartufo iniziate rimuovendo la pelle dalle salsicce e sbriciolatele all’interno di una terrina. Versate il macinato di manzo e mescolate per bene. Versate anche l’uovo, amalgamate (inizialmente con la forchetta poi con le mani). Una volta ottenuto un composto uniforme versate anche il tartufo tritato finemente o la crema di tartufo. Tritate in maniera finissima anche tutte le spezie (rosmarino, salvia e timo) ed inseritele nel composto di carne mescolando per bene. Infine, aggiungete anche un po’ di noce moscata grattugiata, il sale e il pepe.Date una bella spennellata di olio, salate e farcite il cappone con il composto appena realizzato. Mi raccomando, non farcitelo eccessivamente altrimenti correte il rischio che si spacchi in fase di cottura. Una volta farcito, chiudete il cappone con uno spago da cucina. Sempre con lo spago legate le ali e le cosce in modo che rimanga compatto e adagiatelo in una pirofila media (deve stare abbastanza stretto). Prima di cuocere, aggiungete 30 grammi di burro a fiocchetti e spennellate l’esterno con del burro fuso, infine aggiungete ancora un po’ di sale.Il cappone deve cuocere a 180 gradi per due ore. Tuttavia, affinché acquisisca una buona doratura, per i primi 10 minuti alzate la temperatura a 200 gradi. Ogni mezz’ora circa, inumidite generosamente il cappone con del vino bianco o con un po’ di brodo vegetale in modo che rimanga tenero. Una volta pronto lasciatelo raffreddare e tagliatelo a pezzi. Impiattate le fette di cappone con il ripieno e versate il liquido di cottura. Buon appetito!* * *Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere adatti ai celiaci e alle persone sensibili al glutine, per cui, verificatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’Aic o le indicazioni sull’etichetta del produttore. Noi scriviamo “consentita o consentito” per lasciare libero ogni utente di utilizzare il prodotto della marca che preferisce. Mi raccomando di leggere sempre le etichette.Dalla nota ministeriale è stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura “dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml. Noi scriviamo “consentita” o “consentito” per lasciare libero ogni utente di utilizzare il prodotto della marca che preferisce. Per informazioni: www.ilmondodelleintolleranze.it