Ingredienti:

2 code di manzo

100 g di carne di vitello tritata

100 g di panna liquida

300 g di mirepoix di carote, sedano, cipolle, porri

400 g di rete di maiale

2 spicchi di aglio

rosmarino, salvia, alloro q.b.

1 bottiglia di vino Barbera

50 g d’olio d’oliva

10 scalogni

100 g di zucchero

1 dl di aceto di vino rosso

Coda di manzo ripiena di scalogno glassato

Preparazione:

Taglio la coda tra le giunture delle vertebre, rosolo i pezzi salati e pepati in olio caldo. In un largo tegame faccio stufare la mirepoix di verdure con l’aglio e le erbe aromatiche, aggiungo la bottiglia di vino e ricopro il tutto con acqua fredda. Faccio sobbollire per 8 ore schiumando di tanto in tanto la superficie. Mescolo la carne tritata con la panna e regolo di sale e pepe. Tengo al fresco.

Quando la coda è cotta, la disosso, la metto in stampini bucati rivestiti di rete di maiale, riempio il buco centrale con la farcia di vitello e richiudo con la rete. Faccio ridurre di 2/3 il fondo di cottura della coda aggiusto di sale e pepe. Filtro al colino fine e tengo al caldo. Nel frattempo rosolo la coda infarinata in olio caldo aggiungo la salsa e faccio sobbollire il tutto per qualche minuto.

Caramello leggermente gli scalogni con lo zucchero sfumo con l’aceto e cuocio per 10 minuti con un mestolino d’acqua. Servo la coda con la sua salsa e lo scalogno glassato.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.