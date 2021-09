Ingredienti (per 4 persone)

Per la salsa agrotostato

200 g arancia

Q.b Farina di riso

10 g chicchi di caffè

1 rametto di rosmarino

20 g miele

10 g pepe nero in grani

Filetto di manzo all'agrotostato

4 filetti da 180g circaQ.b. burro chiarificatoQ.b sale e pepe200 g di demiglass400 g di finocchi Q.b anice stellatoQ b saleQ.b Parmigiano Reggiano Dop grattugiatoQ.b pane grattatoQ.b burroMettere in un pentolino il succo degli aranci e tutti gli ingredienti tranne la farina portare a 80°c e lasciare raffreddare coperto da pellicola.In seguito filtrare e addensare con la farina di riso fino ad ottenere un consistenza densa ma fluida.Cuocere in padella usando il burro chiarificato i filetti precedentemente salato e legati con lo spago per mantenere la forma e una volta cotti facciamolo riposare il tempo pari a quello trascorso in cotturaUna volta riposati i filetti ripassiamo in padella a fuoco vivo e riscaldiamo la demiglassSbollentate i finocchi tagliati e fette sottili 3mm in acqua salata e aromatizzata all'anice stellato.Prendiamo una pirofila e facciamo uno strato di finocchi alla base e subito sopra il parmigiano grattugiato e tocchetti di burro, ripetiamo il passaggio fino a quando non arriviamo a un altezza di 4,5 cm infine cospargendo col pane grattugiato la superficie mettiamo un po di pezzettini di burro e i forniamo 180°C per 20 min.Mettere il filetto suk piatto mettiamo la demiglass su di esso in modo da napparlo creiamo una griglia con la salsa agrotostata sopra il filetto e infine tagliamo un qubo di finocchi e porgiamo accanto.

