Ingredienti:

Per la marinatura:

Erbe aromatiche

Rosmarino

Alloro

Chiodi di garofano

Olio evo

Sale

Pepe

3 bicchieri di Cesanese Docg

1 filetto di manzo

Per la salsa:

Il liquido della marinatura

1 cucchiaio di mostarda

1 cucchiaio di miele

2 fette di mela

cipolle in agrodolce

foglie di menta

Filetto di manzo marinato al Cesanese Docg

Preparazione:

Per il filetto:

Preparare la marinatura, lasciare il filetto in marinatura per 6 ore, dopodiché estrarlo ed affettarlo

Per la salsa:

Filtrare il liquido della marinatura, metterlo in una casseruola a ridurre, a fuoco lento, poi aggiungere un cucchiaio di mostarda e uno di miele.



Impiattamento:

Comporre il piatto con il crudo marinato e affettato, la salsa ridotta, due fette di mela in pastella, cipolle in agrodolce e foglie di menta

Tradizione:

L'utilizzo del vino in cucina risale ai tempi degli Etruschi e dei Romani, dove veniva impiegato per conservare meglio la carne, i cui tagli scelti venivano lasciati marinare per giorno al fine di ridurne l'ossidazione o altre contaminazioni, ed al tempo stesso ottenere più sapore. La sua acidità va sempre bilanciata con amidi o grassi o sostanze ad alto contenuto proteico.



Il consiglio dello chef

Che lo usiate per sfumare, per marinare, per flambare, piuttosto che per arricchire un fondo o una salsa... Usate vino di qualità!

