La Maialese

Pubblicato il 15 novembre 2020 | 11:06

Lonza di maiale 800 g

Pane grattugiato 200 g

Uova n. 2

Sale q.b

Burro chiarificato 150 g

Patate ratte 500 g

Soncino 1 busta

Olio e aceto balsamico q.b

Sale maldon q.b

a Maialese in crosta di pane dorato al punto rosa è un piatto che troverete da Chic'n Quick la mia Trattoria Moderna. Semplice da eseguire a casa, si tratta di un'alternativa alla classica costoletta alla milanese. Infatti viene ricavata dalla lonza di maiale al posto del vitello. Davvero gustosa con un abbinamento di patate ratte al salto e dell'insalata soncino.Un piatto che piace sia ai grandi che ai più piccoli.Tagliare a pezzetti le patate già sbollentate e spellate. In una bacinella emulsionare la panna con il succo di limone, la salsa worchester e il rafano in pasta. Aggiungere alla salsa l’olio d’oliva e se necessario l’acqua. Sistemare di sale.Sgrassare e snervare l’arista di maiale, tagliare delle porzioni da circa 180/200 g cadauna. Per la pastella: tritare semi di finocchio e rosmarino e mescolarli con una frusta insieme alla farina, il latte e i tuorli d’uovo fino a rendere il composto liscio e omogeneo.Battere con un coltello la cotoletta se troppo alta. Intingere le scaloppe di arista di maiale nella pastella, passare il tutto nel pane grattugiato facendo aderire il più possibile. In una padella di ghisa far scaldare il burro chiarificato. Mettere le scaloppe nella padella con il burro chiarificato e cuocerla adeguatamente, lasciando la carne leggermente rosata. Rimuovere la scaloppa dal fuoco. Grattugiare sopra un po’ di buccia di limone e condire con il pepe. Lasciar riposare per 3-4 minuti. Scaloppare in quattro parti.Condire le patate con la salsa al rafano.Impiattare le quattro scaloppe insaporendo con il sale di Maldon e accompagnarle con l’insalata di patate al rafano.L'abbinamento che consiglio è con un Pinot Nero Brumano della cantina Ruiz de Cardenas, un vino dell'Oltrepo' Pavese, color rosso rubino, morbido e setoso, dotato di buona freschezza.