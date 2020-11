Maialino da latte in porchetta con scorzonera, scalogno e senape

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 11:00

Maialino da latte in porchetta con scorzonera, scalogno al porto e senape Dijon

2 kg maialino da latte disossato

50 g rosmarino tritato

25 g timo tritato

40 g di pepe

q.b. sale, pepe

q.b. lt brodo vegetale

50 g panna

50 g scalogno

250 g scorza nera

1 pz aglio

q.b. sale e pepe

2 scalogni 100 g

25 g porto rosso

5 g senape Dijon

2 kg ossa di maiale tostate a 180°

500 g scalogno

50 g aglio

15 g timo

250 g burro dolce

Condire i vari pezzi di maialino con sale, pepe, limone grattugiato e le erbe ben tritate, spatolare lo zimolo e formare tutti rotolini, far riposare la carne in cella per 32 ore, mettere la porchetta sotto vuoto con l’ aggiunta di olio, aglio, rosmarino e salvia, cucinare a 82° per 12 ore.Pulire il tubero e cuocere nel latte, frullare e passarlo chinoise ottenedo un crema liscia e corposa, correggere di sale e pepe.Pulire la scorza nera in acqua, cuocere in acqua sapida in base alla grandezza con la giusta cottura, raffreddarla in acqua e ghiaccio e tagliarla a pezzetti.Pelare lo scalogno e cuocerlo direttamente nel porto e acqua (50°/50°)spatolataScottare il maialino a fuoco vivo e dorare in forno a 180 ° per 10 minuti, glassando infine i rotolini nello stesso fondo di cottura sotto la salamandra 2-3 volte. Glassare lo scalogno in burro, zucchero di canna e Porto e la scorza nera, precedentemente ridotta in piccoli pezzi, in un altro po’ di burro.Impiattare spatolando sul fondo del piatto la senape di Dijon e la crema di scorza nera, adagiandovi sopra il maialino e lateralmente gli spicchi di scalogno e i pezzetti di scorza nera.