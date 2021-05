Pubblicato il 19 maggio 2021 | 11:05

Millefoglie di lingua di vitello e foie-gras, gelée al porto

350 g lingua di vitello salmistrata300 g foie-gras150 g burro 1 dl vino Sauternes0,3 dl Armagnac1,5 dl acqua0,5 dl porto0,5 aceto di vino rosso1 foglia alloro1 chiodo di garofano2 fogli di gelatinasale e pepeApro delicatamente il fegato d’oca con un coltello e tolgo le venature interne. Salo, pepo e lo faccio marinare con sauternes ed armagnac per una notte in frigorifero. Il mattino seguente lo sgocciolo, lo asciugo e lo avvolgo in un canovaccio di lino dandogli la forma di un salame. Lego il canovaccio all’estremità e cucio in acqua a leggera ebollizione per 15 min. Raffreddo subito in acqua e ghiaccio e metto in frigorifero per 12 ore. Il giorno seguente preparo la mousse montando il burro con il sale incorporando il torcione di fegato cotto e passato al setaccio. Preparo la millefoglie spalmando su ogni fetta sottile di lingua, messa in stampi triangolari, uno strato di mousse e continuo alternando fino ad ottenere uno spessore di 8 cm. Metto in frigorifero.Intanto preparo la gelatina bollendo l’acqua con il porto, l’aceto, l’alloro ed il chiodo di garofano. Regolo di sale e aggiungo i fogli di gelatina precedentemente ammollata e strizzata. Colo in uno stampo e faccio rapprendere in frigorifero. Tolgo la millefoglie dallo stampo la impiatto decorando con gocce di aceto balsamico, cubi di gelatina e frutti rossi.