Ingredienti per 4 porzioni:

2 piccioni interi

1 zucca delica piccola

Foie gras 4 scaloppe

Olio evo qb

Pangrattato qb

Uovo 1

Sale maldon (in uscita)

Lardo pestato qb

Tartufo

Sedano, carota, cipolla

Vino rosso

Piccione a la royale, zucca e tartufo

Preparazione

Disossare i piccioni, spolpare e tritare le coscette e unire il trito al lardo pestato.

Battere i petti e farcire con il trito e il foie gras, arrotolare nella pellicola ben stretta, chiudere sottovuoto e cuocere a bassa temperatura per 35 minuti a 60°C.

Con le carcasse fare il fondo a cui va aggiunto il tartufo grattuggiato alla fine. Spolpare e tritare le sovraccosce, formare dei bon bon, passare in uovo e pangrattato e friggere. Cuocere parte della zucca per ottenere un puré.

Tagliare a mezzaluna la zucca e cuocere in forno 10 minuti a 200°C.

Impiattare

