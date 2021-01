Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 11:02

Piccione, carote disidratate, popcorn e crema di mais - foto Daniel Töchterle

4 carote gialle, pelate

4 carote arancioni, pelate

4 carote viola, pelate

20 ml olio di vinacciolo

sale

200 g mais, sgranato

500 ml panna fresca

sale

20 g mais per pop corn

5 g burro chiarificato

sale

cuocere le carote nella cenere per circa 15 minuti, pelarle e porle in un essiccatore a 45 gradi per circa 5 ore. una volta disidratate, condirle con sale e olio di semi di vinacciolo.cuocere il mais con la panna fino a quando sarà ben cotto. scolare il mais conservando la panna. frullare il mais al thermomix a massima velocità, aggiungendo la panna a poco a poco fino ad ottenere una consistenza cremosa, ma non troppo morbida.aggiustate di sale e pepe e setacciate ad un setaccio fine.scaldare in un pentolino il burro con il mais e coprire fino a quando questi non scoppieranno, ultimare con un pizzico di sale.