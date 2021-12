Ingredienti per 4 persone:

320 g di filetto di fassona piemontese tagliata a coltello finemente

Sale q.b.

Olio extra vergine di oliva q.b.

1 limone

1 tuorlo d’uovo

4 capperi dissalati

4 acciughe del cantabrico Calvisius

120 g di caviale Calvisius Tradition

Tartare di fassona piemontese con caviale Calvisius Tradition

In una ciotola di vetro o acciaio unire la tartare di fassona insieme ai capperi tritati e le acciughe, aggiungere il tuorlo, sale, olio e la buccia del limone grattugiata. Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo.Per impiattare usare 80 g a porzione di tartare condita, adagiarla nello stampo o coppapasta, dare una forma cilindrica precisa e riempire per i ¾ dell’altezza. Concludere con guarnizione di caviale Calvisius in superficie.

