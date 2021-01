Pubblicato il 06 gennaio 2021 | 11:09

Wild lake - Cinghiale in olio cottura, caciucco d'agone del Lario, tapioca soffiata all'essenza di nocciola, pesto di silene e morchelle

300g filetto di cinghiale fresco

100g burro chiarificato

150ml olio di oliva "locale"

10g sale Maldon

2g zucchero di canna

150g filetti d'agone torchiato

100ml olio d'agone (o colatura d'alici)

40g sedano

40g carota

40g cipolla

80g concentrato di pomodoro

20ml brandy

20ml vino bianco

200ml brodo vegetale

1 foglia d'alloro

100g silene selvatico

100ml acqua gassata

5g gomma xantana

20g di nocciole intere

3ml essenza di nocciola

100g tapioca

2g pepe di Sichuan

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Tempo di preparazione: 3 oreTempo di cottura: 20 minutiil tessuto connettivo in eccesso sull'esterno del filetto, munirsi di una padella in rame o antiaderente, aggiungere 20g di burro, 20g d'olio e rosolare a fuoco vivace 30 secondi per sigillare la superficie della carne ed abbatterla a +3 gradi immediatamente. Deglassare i succhi della carne rosolata in padella con il vino bianco e far ridurre pian piano per pochi minuti. Inserire il filetto di carne in una busta da cottura in sottovuoto con l'aggiunta di 80ml d'olio d'oliva, 5g di sale Maldon e 2 di zucchero. Cuocere per 1,20 h a 54° gradi in bagno termostatato.tostare le lische d'agone con sedano, carota e cipolla, sfumare con brandy e vino bianco, aggiungere concentrato di pomodoro, una foglia d'alloro e deglassare con brodo vegetale, ridurre per circa 1,30 h controllando a fuoco medio. Legare la salsa con gomma xantana ed infine aggiustare di sale e pepe.cuocere la lisca in brodo vegetale per 30 minuti e tostarla in forno statico ventilato per 40 minuti a 130°.sbianchire in acqua gasata e zucchero di canna, il silene selvatico, raffreddare in acqua e ghiaccio e con l'aiuto di un mixer ad immersione emulsionare il silene con olio d'agone, sale e pepe.cuocere in acqua abbondante la tapioca aggiungendo l'essenza di nocciola, "risottandola" per 15 minuti a fuoco medio alto. Spalmare su una teglia il composto ed essicarlo in forno statico ventilato per 2 ore a 95°. Infine immergere la tapioca in olio bollente a 170° per pochi secondi modellandola a piacere.: sbollentare le morchelle in acqua bollente per pochi minuti e rosolare in padella con burro ed aromi.ciuffi di silene selvatico fritti a 170° per pochi secondi.disporre dal lato sinistro del piatto la tapioca soffiata, con al suo interno il pesto di silene, le morchelle arrostite, le nocciole ed i ciuffi di silene croccanti, (per ricreare un finto bosco di primavera). Dal lato opposto mettere un cucchiaio di caciucco ed il lingotto di carne, con la lisca d'agone disposta sopra ad esso. Finire il piatto con uno spruzzo d'essenza alla nocciola.